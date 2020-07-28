РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД Денис Микерин заявил РИА Новости, что Россия в течение ближайшего времени расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение.
Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.
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