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РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оаэ, мальдивы

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

14:35 28.07.2020 (обновлено: 16:15 28.07.2020)
68123
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД Денис Микерин заявил РИА Новости, что Россия в течение ближайшего времени расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение.
Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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