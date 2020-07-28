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Росприроднадзор проверит объекты 27 компаний в Арктике
Специалисты Росприроднадзора проверят 139 объектов 27 компаний, в том числе Лукойла, Новатэка, Транснефти и Роснефти в Арктике, сказала РИА Новости глава... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:13
светлана радионова
кольская горно-металлургическая компания
комиавиатранс
норильск
арктика
лукойл
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
транснефть
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
светлана радионова, кольская горно-металлургическая компания, комиавиатранс, норильск, арктика, лукойл, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), транснефть, экономика

Росприроднадзор проверит объекты 27 компаний в Арктике

14:34 28.07.2020 (обновлено: 15:13 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСпециализированная буровая установка "Арктика", на заводее по сжижению природного газа на Ямале
Специализированная буровая установка Арктика, на заводее по сжижению природного газа на Ямале
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора проверят 139 объектов 27 компаний, в том числе Лукойла, Новатэка, Транснефти и Роснефти в Арктике, сказала РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Проверки проводятся после ЧП в Норильске, согласно поручению президента РФ.
"Вот эти 27 юридический лиц, 139 объект, вот они все здесь. Здесь уже объекты компании "Башнефть-полюс", "Варандейский терминал", "Лукойл-Коми", "Транснефть-Сибирь", - сказала Радионова.
Как уточняется в распоряжении правительства, которое предоставила РИА Новости Радионова, проверки будут проводить до 31 декабря этого года также в компаниях "ННК-Печоранефть", "Русвьетпетро", "Пурнефть", "Новатэк-Таркосаленефтегаз", "Мессояханефтегаз", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Ямал", "Новатэк-Пуровский", "РН-Пурнефтегаз", "РН-Ванкор", "Норильсктрансгаз", НТЭК, "Норильскгазпром", "Норильская топливная компания", "Кольская горно-металлургическая компания", "Воркутинские ТЭЦ", "Комиавиатранс", "Карелкоммунэнерго", "Мурманская ТЭЦ", "Мурмансэнергосбыт", "ТГК- 2", "ТЭП Архангельских котельных", "Интер РАО-Энергогенерация".
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Светлана РадионоваКольская горно-металлургическая компанияКомиавиатрансНорильскАрктикаЛУКОЙЛФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ТранснефтьЭкономика
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