Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575046997.html
В Минпромторге заверили, что масок хватит на случай второй волны COVID-19
Цена масок в российских аптеках сегодня составляет 9-11 рублей, объемы продаж стабильные, запасов хватает, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d24495fd028a03cc34b2364849cdc082.jpg
https://ria.ru/20200727/1575013833.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d24495fd028a03cc34b2364849cdc082.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ccd9ed4dca772075fc02319223dd9b3f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_893bf2a599e1e8effd1dafc262ef945e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

В Минпромторге заверили, что масок хватит на случай второй волны COVID-19

14:33 28.07.2020
229
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Цена масок в российских аптеках сегодня составляет 9-11 рублей, объемы продаж стабильные, запасов хватает, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"Цена маски сейчас значительно упала <...> в аптеках мы сегодня смотрим по отчетам Федеральной налоговой службы средняя цена 9-11 рублей, то есть это не те 28-35 рублей, которые мы видели еще два месяца назад. Объемы продаж стабильные и у всех запасов хватает", - сказал он.
При этом использовать маски по-прежнему необходимо, считает замглавы Минпромторга РФ.
Как отметил Евтухов, в России не будет проблем с нехваткой и резким ростом цен на маски и другие средства индивидуальной защиты в случае возможной второй волны коронавируса. "Полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет таких проблем со средствами индивидуальной защиты населению", - сказал он.
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
27 июля, 22:43Распространение нового коронавируса
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
По его словам, в настоящий момент в стране создается резервный запас, который будет сформирован исходя и объемов средств индивидуальной защиты, которые потреблялись в момент самого высокого спроса. Он будет включать маски, костюмы для врачей, антисептики и другие изделия.
"Запас, который позволит нам даже, если представим, что все производство остановилось, преодолеть какие-то сложные периоды в течение даже не одного, а нескольких месяцев", - пояснил Евтухов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
131001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
Рекомендуем
Парламентские выборы в Белоруссии
В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами
Специализированная буровая установка Арктика, на заводее по сжижению природного газа на Ямале
Росприроднадзор проверит объекты 27 компаний в Арктике
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв на IV Восточном экономическом форуме
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Вертолет санавиации
"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов
Новый логотип компании МТС
Эксперт прокомментировал получение МТС лицензии на связь 5G
Ростов-на-Дону
Ростовские власти отложили снятие ограничений по коронавирусу
Леонид Кучма
Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
"Ростех" нарастил выручку от продаж наукоемкой продукции
Укол
Больная СМА девочка из Кузбасса начала получать лечение "Спинразой"
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Глава "Ростеха" сообщил о росте выручки госкорпорации
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
В областной больнице в Виннице зафиксировали вспышку коронавируса
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов рассказал о тратах россиян на зарубежных интернет-площадках
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана обвинил Израиль в дестабилизации на южных границах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния