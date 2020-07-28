В Минпромторге заверили, что масок хватит на случай второй волны COVID-19

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Цена масок в российских аптеках сегодня составляет 9-11 рублей, объемы продаж стабильные, запасов хватает, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы Виктор Евтухов. Цена масок в российских аптеках сегодня составляет 9-11 рублей, объемы продаж стабильные, запасов хватает, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы Минпромторга

"Цена маски сейчас значительно упала <...> в аптеках мы сегодня смотрим по отчетам Федеральной налоговой службы средняя цена 9-11 рублей, то есть это не те 28-35 рублей, которые мы видели еще два месяца назад. Объемы продаж стабильные и у всех запасов хватает", - сказал он.

При этом использовать маски по-прежнему необходимо, считает замглавы Минпромторга РФ.

Как отметил Евтухов, в России не будет проблем с нехваткой и резким ростом цен на маски и другие средства индивидуальной защиты в случае возможной второй волны коронавируса. "Полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет таких проблем со средствами индивидуальной защиты населению", - сказал он.

По его словам, в настоящий момент в стране создается резервный запас, который будет сформирован исходя и объемов средств индивидуальной защиты, которые потреблялись в момент самого высокого спроса. Он будет включать маски, костюмы для врачей, антисептики и другие изделия.

"Запас, который позволит нам даже, если представим, что все производство остановилось, преодолеть какие-то сложные периоды в течение даже не одного, а нескольких месяцев", - пояснил Евтухов.