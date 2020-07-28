https://ria.ru/20200728/1575046997.html
В Минпромторге заверили, что масок хватит на случай второй волны COVID-19
Цена масок в российских аптеках сегодня составляет 9-11 рублей, объемы продаж стабильные, запасов хватает, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:33
2020-07-28T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d24495fd028a03cc34b2364849cdc082.jpg
https://ria.ru/20200727/1575013833.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d24495fd028a03cc34b2364849cdc082.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ccd9ed4dca772075fc02319223dd9b3f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_893bf2a599e1e8effd1dafc262ef945e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Цена масок в российских аптеках сегодня составляет 9-11 рублей, объемы продаж стабильные, запасов хватает, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов
.
"Цена маски сейчас значительно упала <...> в аптеках мы сегодня смотрим по отчетам Федеральной налоговой службы средняя цена 9-11 рублей, то есть это не те 28-35 рублей, которые мы видели еще два месяца назад. Объемы продаж стабильные и у всех запасов хватает", - сказал он.
При этом использовать маски по-прежнему необходимо, считает замглавы Минпромторга РФ.
Как отметил Евтухов, в России не будет проблем с нехваткой и резким ростом цен на маски и другие средства индивидуальной защиты в случае возможной второй волны коронавируса. "Полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет таких проблем со средствами индивидуальной защиты населению", - сказал он.
По его словам, в настоящий момент в стране создается резервный запас, который будет сформирован исходя и объемов средств индивидуальной защиты, которые потреблялись в момент самого высокого спроса. Он будет включать маски, костюмы для врачей, антисептики и другие изделия.
"Запас, который позволит нам даже, если представим, что все производство остановилось, преодолеть какие-то сложные периоды в течение даже не одного, а нескольких месяцев", - пояснил Евтухов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.