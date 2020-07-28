Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уход экс-президента Украины Уход экс-президента Украины Леонида Кучмы из контактной группы по Донбассу будет иметь негативные последствия для урегулирования конфликта и затормозит этот процесс, а кто займет его место - прогнозировать достаточно сложно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам их встречи.

"Компромиссная личность"

"Сейчас это может затормозить процесс урегулирования по той простой причине, что не будет ясен статус нового представителя и кем он будет. Затрудняюсь сказать, кто теперь будет представлять Украину в контактной группе. Вероятно, это будет какая-то компромиссная личность, с одной стороны - не очень воинственная, с другой стороны - и не пророссийская, чтобы не дать повода националистам и радикалам обвинить Зеленского в сдаче позиции", - считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Что касается причин ухода Кучмы, по мнению Безпалько, на него оказывалось давление в виду того, что для ряда политических деятелей и групп на Украине сами по себе минские соглашения являются капитуляцией.

Так что, как отметил собеседник агентства, для Кучмы работа в контактной группе - лишний стресс и никаких приобретений для политической карьеры.

"Вполне вероятно, что этот шаг может быть истолкован как новые инициативы со стороны Украины по продвижению минских соглашений. Или может быть так, что выберут фигуру, которая для России неприемлема, а потом будут обвинять РФ в срыве минских соглашений", - не исключил Безпалько в беседе с агентством.

Шаг вперед и два назад

Со своей стороны замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев сказал РИА Новости, что причиной ухода Кучмы могло стать соглашение о прекращении огня на Донбассе . "Была информация, что он чувствует себя неуверенно сейчас, что он недоволен соглашением о прекращении огня 27 июля, он считает, что это Украина пошла на уступки",- сказал Суздальцев.

Как отметил эксперт, для урегулирования ситуации уход Кучмы будет иметь негативные последствия. "Кучма был как патриарх, та сторона – Донецк Луганск – тоже относилась к нему с уважением, давно его знает. Кроме того, Грызлов – представитель России как гаранта минских соглашений – они тоже были давно знакомы. Тем более что это люди почти одного круга… Сейчас появится человек из команды Зеленского. Зеленский как истинный украинский политик делает один шаг вперёд, два шага назад", - сказал он.

Ситуация в контактной группе выйдет из нынешнего тупика только в случае маловозможных геополитических перемен, считает Суздальцев. В то же время этот формат переговоров необходим, отметил он. "Необходим такой механизм. Живые переговоры лучше, чем война",- сказал эксперт.

Суздальцев отметил, что тяжело предсказать, кто займет место Кучмы. "Украинский бомонд, вращающийся вокруг президента Зеленского, необъятен. И кадровая политика Зеленского не поддается никакому анализу",- заключил он.