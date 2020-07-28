https://ria.ru/20200728/1575046322.html
Заседание подгруппы по безопасности по Донбассу началось в видеорежиме
Внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, заявили... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:24
2020-07-28T14:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости.
Внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе
началось в режиме видеоконференции, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
).
Ранее в ДНР сообщили, что на внеочередном заседании подгруппы во вторник планируется обсудить выполнение дополнительных мер контроля действующего перемирия, задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, а также вопросы согласования противоминных мероприятий и разведения сил.
"В 14.00 (совпадает с мск) рабочая группа по вопросам безопасности приступила к внеочередному раунду переговоров в формате видеоконференции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в понедельник. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.