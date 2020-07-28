Заседание подгруппы по безопасности по Донбассу началось в видеорежиме

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Ранее в ДНР сообщили, что на внеочередном заседании подгруппы во вторник планируется обсудить выполнение дополнительных мер контроля действующего перемирия, задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, а также вопросы согласования противоминных мероприятий и разведения сил.

"В 14.00 (совпадает с мск) рабочая группа по вопросам безопасности приступила к внеочередному раунду переговоров в формате видеоконференции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.