Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575046322.html
Заседание подгруппы по безопасности по Донбассу началось в видеорежиме
Внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, заявили... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:24
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
https://ria.ru/20200727/1575008649.html
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_ae2d1a2273374fd683e5bae3a943fe61.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_597:0:2645:2048_1400x0_80_0_0_7afe95259953e330a5564288c34afb75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Заседание подгруппы по безопасности по Донбассу началось в видеорежиме

14:24 28.07.2020
165
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили, что на внеочередном заседании подгруппы во вторник планируется обсудить выполнение дополнительных мер контроля действующего перемирия, задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, а также вопросы согласования противоминных мероприятий и разведения сил.
"В 14.00 (совпадает с мск) рабочая группа по вопросам безопасности приступила к внеочередному раунду переговоров в формате видеоконференции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в понедельник. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
27 июля, 19:29
ДНР обвинила Киев в организации инфокампании по дестабилизации в Донбассе
102001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
В штормовой день на набережной города Сочи
Власти Сочи предупредили о ливнях с грозами и градом
Леонид Кучма
Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Остров Ольхон на озере Байкал
РЖД опубликовали декларацию с обязательствами по экологии и озеру Байкал
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народу
В "Слуге народа" заявили об остановке финансирования партии из госбюджета
Президент Франции Эммануэль Макрон
Проект ИТЭР показал, как можно преодолеть разногласия, заявил Макрон
Укол
Больная СМА девочка из Кузбасса начала получать лечение "Спинразой"
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
В областной больнице в Виннице зафиксировали вспышку коронавируса
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Более 63 тысяч россиян вернулись вывозными рейсами на родину
Парламентские выборы в Белоруссии
В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами
Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018
В Малайзии суд приговорил экс-премьера к 12 годам тюрьмы
Певец Филипп Киркоров
Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Дворец спорта в Минске
Минобороны Белоруссии опровергло данные о переброске в Минск десантников
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
В "Ростехе" рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом
Танк украинской армии в Донбассе
Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния