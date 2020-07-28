Власти Сочи предупредили о ливнях с грозами и градом

"В течение суток на территории курорта ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В горной местности возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На малых реках и водотоках возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении администрации города.