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Туризм
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Власти Сочи предупредили о ливнях с грозами и градом
Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, риске схода селей и подъеме воды в реках. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, сочи, общество

Власти Сочи предупредили о ливнях с грозами и градом

14:23 28.07.2020 (обновлено: 14:28 28.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВ штормовой день на набережной города Сочи
В штормовой день на набережной города Сочи
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, риске схода селей и подъеме воды в реках.
В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Также власти Сочи предупреждают жителей и туристов об изменении погоды в Сочи: на смену солнцу придут ливни.
Смерч
Вчера, 07:37
МЧС предупредило об угрозе формирования смерчей над морем в Сочи
"В течение суток на территории курорта ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В горной местности возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На малых реках и водотоках возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении администрации города.
Уточняется, что также со вторника до четверга на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.
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