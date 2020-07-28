Власти Сочи предупредили о ливнях с грозами и градом

СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, риске схода селей и подъеме воды в реках.
В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Также власти Сочи предупреждают жителей и туристов об изменении погоды в Сочи: на смену солнцу придут ливни.
"В течение суток на территории курорта ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В горной местности возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На малых реках и водотоках возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении администрации города.
Уточняется, что также со вторника до четверга на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.