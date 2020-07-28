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Более 63 тысяч россиян вернулись вывозными рейсами на родину
Более 63 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами начиная с 7 апреля, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:27
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, денис микерин, общество

Более 63 тысяч россиян вернулись вывозными рейсами на родину

14:19 28.07.2020 (обновлено: 14:27 28.07.2020)
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© РИА НовостиРоссияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
© РИА Новости
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 63 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами начиная с 7 апреля, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.
"Уже начиная с 7 апреля мы можем говорить о том, что было вывезено по состоянию на текущий момент более 63 тысяч человек. Это очень приличная цифра, из них где-то порядка 55-60 тысяч - это только бортами российских авиаперевозчиков", - сказал он эфире радио "Комсомольская правда".
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