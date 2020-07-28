Более 63 тысяч россиян вернулись вывозными рейсами на родину

"Уже начиная с 7 апреля мы можем говорить о том, что было вывезено по состоянию на текущий момент более 63 тысяч человек. Это очень приличная цифра, из них где-то порядка 55-60 тысяч - это только бортами российских авиаперевозчиков", - сказал он эфире радио "Комсомольская правда".