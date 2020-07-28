Более 63 тысяч россиян вернулись вывозными рейсами на родину

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 63 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами начиная с 7 апреля, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.
"Уже начиная с 7 апреля мы можем говорить о том, что было вывезено по состоянию на текущий момент более 63 тысяч человек. Это очень приличная цифра, из них где-то порядка 55-60 тысяч - это только бортами российских авиаперевозчиков", - сказал он эфире радио "Комсомольская правда".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ решила возобновить международное авиасообщение.