Проект ИТЭР показал, как можно преодолеть разногласия, заявил Макрон

"Бывают моменты, в которые страны решают перешагнуть различия между собой, чтобы предстать перед особым историческим событием. Принятое в середине 2000-х годов решение о запуске проекта ИТЭР было одним из таких моментов", - сказал Макрон в своем видеообращении к участникам прошедшей во вторник во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора ИТЭР.