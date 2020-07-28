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Проект ИТЭР показал, как можно преодолеть разногласия, заявил Макрон
Совместная реализация крупнейшими мировыми державами проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР показывает, как страны могут... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:16
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РИА Новости
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353
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60
россия, эммануэль макрон, итэр, евросоюз, франция, южная корея, япония, сша, в мире

Проект ИТЭР показал, как можно преодолеть разногласия, заявил Макрон

14:16 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Совместная реализация крупнейшими мировыми державами проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР показывает, как страны могут перешагнуть через разногласия между собой и объединиться ради общего блага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Бывают моменты, в которые страны решают перешагнуть различия между собой, чтобы предстать перед особым историческим событием. Принятое в середине 2000-х годов решение о запуске проекта ИТЭР было одним из таких моментов", - сказал Макрон в своем видеообращении к участникам прошедшей во вторник во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора ИТЭР.
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Макрон отметил, что "США, Россия, Китай, Япония, Европа, Индия и (Южная) Корея при помощи своих лучших ученых и знаний участвуют в создании общего блага". "Это служит доказательством того, что то, что объединяет людей и страны, сильнее того, что их разделяет", - подчеркнул французский лидер.
Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.
В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран - в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
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РоссияЭммануэль МакронИТЭРЕвросоюзФранцияЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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