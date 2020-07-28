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Комитет Совфеда планирует провести выездное заседание в Норильске
Комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению планирует в октябре провести выездное заседание в Норильске,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:16
разлив дизельного топлива в норильске
игорь краснов
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, игорь краснов, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Комитет Совфеда планирует провести выездное заседание в Норильске

14:16 28.07.2020
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению планирует в октябре провести выездное заседание в Норильске, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Олег Мельниченко.
Спикер СФ Валентина Матвиенко во вторник направила обращение палаты Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку и установить виновных в аварии с разливом топлива. Она также дала поручение комитетам СФ провести выездное заседание в Норильске.
"Комитет планирует в осеннюю сессию провести выездное заседание в Норильске", - сказал Мельниченко. По его словам, поездка сенаторов "может состояться в октябре". Формат заседания обсуждается.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИгорь КрасновВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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