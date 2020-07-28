В "Слуге народа" заявили об остановке финансирования партии из госбюджета

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило с июля и до конца года финансирование партии президента Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило с июля и до конца года финансирование партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" из госбюджета, более 2,5 миллиона долларов направят в Фонд борьбы с коронавирусом, сообщил во вторник депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Зуев.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции на Украине (НАПК) остановило государственное финансирование президентской партии "Слуга народа".

"НАПК остановило финансирование "Слуги народа". Так, с июля и до конца года партия не будет получать средства, выделенные из бюджета на обеспечение уставной деятельности", - написал Зуев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что партия отказалась от госфинансирования, и 70,3 миллиона гривен (более 2,5 миллиона долларов) поступят в Фонд борьбы с COVID-19. По данным Зуева, Нацагентство уже направило письмо в министерство финансов с соответствующим предложением о перенаправлении средств на нужды украинских медиков и средств защиты от пандемии коронавируса.

Зуев добавил, что партия "Слуга народа" выполнила свое обещание, несмотря на ряд законодательных препятствий.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" ранее заявила, что отказывается от государственного финансирования на 2020 год и просит, чтобы эти средства были направлены на борьбу с COVID-19. Соответствующее обращение политсила направила в НАПК.

Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией в объеме 2,4 миллиарда долларов. Позже документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским.

Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.