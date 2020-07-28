Эксперт прокомментировал получение МТС лицензии на связь 5G

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Развитие связи 5G позволит предоставить россиянам в будущем большие скорости передачи данных и новые возможности, например, развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее во вторник российский сотовый оператор МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия: стандарт 5G позволит использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развивать беспилотный транспорт, интерактивные программы обучения и создавать новейшие системы контроля качества на производстве.
"Страна движется в программу цифровизации, где один из пунктов - эта связь. Это хорошо, если убрать все конспирологические истории с сжиганием вышек и так далее, то в сухом остатке получим в скором будущем более скоростную сеть, которая предоставляет качественно новые возможности пользователям, новые скорости... Например, VR с дополненной реальностью на таких скоростях качественно нового уровня, вся медиа-индустрия, качество 4K на лету", - сказал Лифшиц.
"Сейчас скорость и качество имеют огромное значение для пользователей, потребность растет. И никто уже не хочет вспоминать модемы, которыми дозваниваешься провайдеру для скачивания через (компьютерную сеть - ред.) FidoNet 5 Мб информации, или страницы, которые грузились по 5-10 минут", - добавил он.