Эксперт прокомментировал получение МТС лицензии на связь 5G

"Страна движется в программу цифровизации, где один из пунктов - эта связь. Это хорошо, если убрать все конспирологические истории с сжиганием вышек и так далее, то в сухом остатке получим в скором будущем более скоростную сеть, которая предоставляет качественно новые возможности пользователям, новые скорости... Например, VR с дополненной реальностью на таких скоростях качественно нового уровня, вся медиа-индустрия, качество 4K на лету", - сказал Лифшиц.