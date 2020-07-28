Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575045205.html
Эксперт прокомментировал получение МТС лицензии на связь 5G
Развитие связи 5G позволит предоставить россиянам в будущем большие скорости передачи данных и новые возможности, например, развитие технологий виртуальной и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:36
агентство кибербезопасности
евгений лифшиц
госдума рф
мтс
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155593/05/1555930551_0:205:3275:2047_1400x0_80_0_0_c0567737d8421a74b1841df27f923cbd.jpg
https://ria.ru/20200707/1573944746.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155593/05/1555930551_0:205:3275:2047_1400x0_80_0_0_c0567737d8421a74b1841df27f923cbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155593/05/1555930551_546:0:3275:2047_1400x0_80_0_0_ea1857b0f632d3fa803c43493ed7a95f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/05/1555930551_1105:0:3152:2047_1400x0_80_0_0_6cc35576bf17dc18a200e4a1c1d6359b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агентство кибербезопасности, евгений лифшиц, госдума рф, мтс, технологии, экономика

Эксперт прокомментировал получение МТС лицензии на связь 5G

14:36 28.07.2020
398
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Развитие связи 5G позволит предоставить россиянам в будущем большие скорости передачи данных и новые возможности, например, развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее во вторник российский сотовый оператор МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия: стандарт 5G позволит использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развивать беспилотный транспорт, интерактивные программы обучения и создавать новейшие системы контроля качества на производстве.
6G
7 июля, 08:00РИА Наука
6G: во что превратит мир следующее поколение мобильной связи
"Страна движется в программу цифровизации, где один из пунктов - эта связь. Это хорошо, если убрать все конспирологические истории с сжиганием вышек и так далее, то в сухом остатке получим в скором будущем более скоростную сеть, которая предоставляет качественно новые возможности пользователям, новые скорости... Например, VR с дополненной реальностью на таких скоростях качественно нового уровня, вся медиа-индустрия, качество 4K на лету", - сказал Лифшиц.
"Сейчас скорость и качество имеют огромное значение для пользователей, потребность растет. И никто уже не хочет вспоминать модемы, которыми дозваниваешься провайдеру для скачивания через (компьютерную сеть - ред.) FidoNet 5 Мб информации, или страницы, которые грузились по 5-10 минут", - добавил он.
1410002
Обсудить 0
Агентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицГосдума РФМТСТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Вертолет санавиации
"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов
Ростов-на-Дону
Ростовские власти отложили снятие ограничений по коронавирусу
Леонид Кучма
Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Специализированная буровая установка Арктика, на заводее по сжижению природного газа на Ямале
Росприроднадзор проверит объекты 27 компаний в Арктике
Дворец спорта в Минске
Минобороны Белоруссии опровергло данные о переброске в Минск десантников
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
В "Ростехе" рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана обвинил Израиль в дестабилизации на южных границах
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Минпромторге заверили, что масок хватит на случай второй волны COVID-19
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
Кресла для судей в зале заседаний
В Калининграде осудили адвоката, предлагавшего клиентке "решить вопрос"
Летучая мышь
Ученые выяснили, когда коронавирус летучих мышей стал человеческим
Парламентские выборы в Белоруссии
В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции
Сотрудничество стран позволило добиться успеха проекту ИТЭР, заявили в ЕК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния