На Гавайях планируют разрешить туристам передвижения между островами

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Власти Гавайев планируют разрешить туристам передвижения между островами, Власти Гавайев планируют разрешить туристам передвижения между островами, сообщает Travel and Leisure.

Чиновники полагают, что поездки между островами — в так называемом "курортном пузыре" — туристов, которые приехали на курорт и прошли двухнедельный карантин, не представляют опасности.

С 1 сентября Гавайи планируют ввести программу тестирования, которая позволит путешественникам избежать карантина, если у них будет с собой справка об отрицательном тесте на COVID-19, взятом в течение 72 часов после прибытия.