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На Гавайях планируют разрешить туристам передвижения между островами
Власти Гавайев планируют разрешить туристам передвижения между островами, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:57
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи

На Гавайях планируют разрешить туристам передвижения между островами

16:57 28.07.2020
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© Фото : Pixabay / Michelle MariaОтдых на острове Оаху, Гавайи
Отдых на острове Оаху, Гавайи
© Фото : Pixabay / Michelle Maria
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Власти Гавайев планируют разрешить туристам передвижения между островами, сообщает Travel and Leisure.
Чиновники полагают, что поездки между островами — в так называемом "курортном пузыре" — туристов, которые приехали на курорт и прошли двухнедельный карантин, не представляют опасности.
С 1 сентября Гавайи планируют ввести программу тестирования, которая позволит путешественникам избежать карантина, если у них будет с собой справка об отрицательном тесте на COVID-19, взятом в течение 72 часов после прибытия.
Первоначально программа должна была начаться 1 августа, но была отодвинута назад, поскольку в других местах в Соединенных Штатах наблюдался всплеск случаев COVID-19.
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