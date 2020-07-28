https://ria.ru/20200728/1575045122.html
На Гавайях планируют разрешить туристам передвижения между островами
Власти Гавайев планируют разрешить туристам передвижения между островами, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:57
2020-07-28T16:57
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гавайи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Власти Гавайев планируют разрешить туристам передвижения между островами, сообщает
Travel and Leisure.
Чиновники полагают, что поездки между островами — в так называемом "курортном пузыре" — туристов, которые приехали на курорт и прошли двухнедельный карантин, не представляют опасности.
С 1 сентября Гавайи планируют ввести программу тестирования, которая позволит путешественникам избежать карантина, если у них будет с собой справка об отрицательном тесте на COVID-19, взятом в течение 72 часов после прибытия.
Первоначально программа должна была начаться 1 августа, но была отодвинута назад, поскольку в других местах в Соединенных Штатах наблюдался всплеск случаев COVID-19.