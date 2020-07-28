В Малайзии суд приговорил экс-премьера к 12 годам тюрьмы

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018

© AP Photo / Aaron Favila Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд в Суд в Малайзии приговорил бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака к 12 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении властью и преступном обмане доверия, передает местная газета Star

Разаку в рамках дела о миллиардных хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB были предъявлены обвинения в трех эпизодах преступного обмана доверия, одному эпизоду злоупотребления властью и трем эпизодам отмывания денежных средств.

По данным агентства, по каждому из эпизодов преступного обмана доверия и отмывания средств он приговорен к 10 годам тюремного срока, а по делу о злоупотреблении властью - к 12 годам и к штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (почти 50 миллионов долларов США).

Все наказания будут отбываться одновременно, а не суммироваться.

После оглашения приговора адвокаты Разака подали ходатайство о приостановке решения и судья его удовлетворил.