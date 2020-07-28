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В Малайзии суд приговорил экс-премьера к 12 годам тюрьмы
Суд в Малайзии приговорил бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака к 12 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении властью и преступном... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:02
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наджиб разак, малайзия, в мире

В Малайзии суд приговорил экс-премьера к 12 годам тюрьмы

14:14 28.07.2020 (обновлено: 15:02 28.07.2020)
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© AP Photo / Aaron FavilaПремьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018
Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018
© AP Photo / Aaron Favila
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд в Малайзии приговорил бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака к 12 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении властью и преступном обмане доверия, передает местная газета Star.
Разаку в рамках дела о миллиардных хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB были предъявлены обвинения в трех эпизодах преступного обмана доверия, одному эпизоду злоупотребления властью и трем эпизодам отмывания денежных средств.
Наджиб Разак
Вчера, 07:47
Суд в Малайзии признал экс-премьера виновным по делу о хищении средств
По данным агентства, по каждому из эпизодов преступного обмана доверия и отмывания средств он приговорен к 10 годам тюремного срока, а по делу о злоупотреблении властью - к 12 годам и к штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (почти 50 миллионов долларов США).
Все наказания будут отбываться одновременно, а не суммироваться.
После оглашения приговора адвокаты Разака подали ходатайство о приостановке решения и судья его удовлетворил.
Фонд 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) был создан правительством Наджиба Разака в 2009 году на базе существовавшего ранее инвестиционного фонда провинции (султаната) Тренганну. Став национальным инвестиционным фондом, 1MDB принял участие в десятках инвестиционных проектов в Малайзии и за рубежом. По материалам следствия, за время активной деятельности фонда (2009 – 2016) из него было похищено более 4 миллиардов долларов.
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Наджиб РазакМалайзияВ мире
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