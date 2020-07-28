Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека

Он пояснил, что публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.

Ранее во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС предупредили, что на Земле 28 и 29 июля пройдет мощная геомагнитная буря.