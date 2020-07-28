https://ria.ru/20200728/1575044861.html
Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека
Профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев развеял миф об опасности магнитных... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:13
2020-07-28T16:39
павел воробьев
здоровье - общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел воробьев, здоровье - общество