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Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека
Профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев развеял миф об опасности магнитных... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:39
павел воробьев
здоровье - общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
павел воробьев, здоровье - общество

Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека

14:13 28.07.2020 (обновлено: 16:39 28.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗакат
Закат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев развеял миф об опасности магнитных бурь.
"Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики", — сказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".
Он пояснил, что публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.
Ранее во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС предупредили, что на Земле 28 и 29 июля пройдет мощная геомагнитная буря.
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Павел ВоробьевЗдоровье - Общество
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