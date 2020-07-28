https://ria.ru/20200728/1575044760.html
СК завел дело после гибели рабочих в газовом колодце в Ростове-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих сотрудников аварийной газовой службы в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:13
2020-07-28T14:13
ростовская область
ростов-на-дону
первомайский район
происшествия
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ростовская область
ростов-на-дону
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ростовская область, ростов-на-дону, первомайский район , происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих сотрудников аварийной газовой службы в Ростове-на-Дону
, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по области.
Ранее ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" сообщило, что два слесаря и мастер филиала, по предварительной версии, отравились сероводородом во время ремонта в газовом колодце на проспекте Шолохова в Ростове-не-Дону. Газовое оборудование, по данным компании, находилось в исправном состоянии, утечек газа не было.
"В следственный отдел по Первомайскому району
Ростова-на-Дону СУСК России по Ростовской области
поступило сообщение о гибели трех сотрудников аварийной службы газовой компании. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал представитель следствия.
По предварительным данным, сотрудники аварийной службы газовой компании выехали на осмотр газового коллектора. Один из рабочих спустился в коллектор, где стал терять сознание. Двое сотрудников спустились следом за ним, чтобы помочь, но выбраться на поверхность не смогли, отметили в региональном СУСК.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.