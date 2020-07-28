СК завел дело после гибели рабочих в газовом колодце в Ростове-на-Дону

Ранее ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" сообщило, что два слесаря и мастер филиала, по предварительной версии, отравились сероводородом во время ремонта в газовом колодце на проспекте Шолохова в Ростове-не-Дону. Газовое оборудование, по данным компании, находилось в исправном состоянии, утечек газа не было.