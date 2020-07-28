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"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Турцию с десятого августа
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:17
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туризм, турция, россия, новости - туризм, уральские авиалинии

"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Турцию с десятого августа

14:11 28.07.2020 (обновлено: 14:17 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба перевозчика.
Россия в конце прошлой недели заявила, что возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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"С 10 августа мы возобновляем чартерные рейсы на популярные турецкие курорты Анталии, Даламана и Бодрума. Начинаем летать из Москвы (Домодедово), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заказчиком чартерных рейсов выступают туроператоры TUI и Coral Travel. Билеты в Турцию можно приобрести в составе туристического пакета.
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
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