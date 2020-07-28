"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Турцию с десятого августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Авиакомпания " Авиакомпания " Уральские авиалинии " с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба перевозчика.

Россия в конце прошлой недели заявила, что возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

"С 10 августа мы возобновляем чартерные рейсы на популярные турецкие курорты Анталии, Даламана и Бодрума. Начинаем летать из Москвы (Домодедово), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.