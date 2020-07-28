https://ria.ru/20200728/1575044641.html
"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Турцию с десятого августа
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:11
2020-07-28T14:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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