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Тверская область
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Руденя: в Кимрах создадут кластер по выпуску гелогоразведочной техники
С предложением создать в Тверской области кластер по производству геологоразведочной техники выступил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:12
тверская область
игорь руденя
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игорь руденя

Руденя: в Кимрах создадут кластер по выпуску гелогоразведочной техники

14:11 28.07.2020 (обновлено: 14:12 28.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тверской области И. Руденя
Губернатор Тверской области И. Руденя
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. С предложением создать в Тверской области кластер по производству геологоразведочной техники выступил губернатор области Игорь Руденя.
В тверском регионе - в Кимрах - расположено входящее в государственный холдинг "Росгеология" предприятие "Геосвип", которое выпускает вибрационные источники сейсмических сигналов для нефтяной и газовой промышленности, успешно работающие в различных геолого-климатических и поверхностных условиях как в России, так и за рубежом.
"Мы заинтересованы в том, чтобы у нас формировалась территория компетенций по данному геологоразведовательному направлению, с учётом спроса на российскую технику и того, что в регионе много предприятий, где можно реализовать серьёзные проекты. Мы готовы создать кластер по данному направлению", - сказал Руденя на совещании, на котором обсуждался комплекс мер по снижению импортозависимости в отечественной полевой сейсморазведке, перспективы создания партнёрства отечественных компаний по созданию российского сейсморазведочного комплекса, а также возможные механизмы господдержки этих инициатив со стороны правительства Тверской области и федерального центра. В совещании принял участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
По информации пресс-службы областного правительства, в настоящее время "Геосвип" выпустил около 250 единиц виброисточников, разработал шесть различных модификаций. Сейчас специалисты компании изготавливают опытный образец сейсмического вибратора с цифровым управлением. Кроме того, идет разработка виброисточника на универсальном шасси с возможностью смены колес на гусеничные блоки в полевых условиях для повышения проходимости.
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Тверская областьИгорь Руденя
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