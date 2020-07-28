Руденя: в Кимрах создадут кластер по выпуску гелогоразведочной техники

ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. С предложением создать в Тверской области кластер по производству геологоразведочной техники выступил губернатор области Игорь Руденя.
В тверском регионе - в Кимрах - расположено входящее в государственный холдинг "Росгеология" предприятие "Геосвип", которое выпускает вибрационные источники сейсмических сигналов для нефтяной и газовой промышленности, успешно работающие в различных геолого-климатических и поверхностных условиях как в России, так и за рубежом.
"Мы заинтересованы в том, чтобы у нас формировалась территория компетенций по данному геологоразведовательному направлению, с учётом спроса на российскую технику и того, что в регионе много предприятий, где можно реализовать серьёзные проекты. Мы готовы создать кластер по данному направлению", - сказал Руденя на совещании, на котором обсуждался комплекс мер по снижению импортозависимости в отечественной полевой сейсморазведке, перспективы создания партнёрства отечественных компаний по созданию российского сейсморазведочного комплекса, а также возможные механизмы господдержки этих инициатив со стороны правительства Тверской области и федерального центра. В совещании принял участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
По информации пресс-службы областного правительства, в настоящее время "Геосвип" выпустил около 250 единиц виброисточников, разработал шесть различных модификаций. Сейчас специалисты компании изготавливают опытный образец сейсмического вибратора с цифровым управлением. Кроме того, идет разработка виброисточника на универсальном шасси с возможностью смены колес на гусеничные блоки в полевых условиях для повышения проходимости.
Глава региона предложил провести первичные испытания новой техники и оборудования на территории области, обладающей обширными природно-климатическими условиями, включая торфяники.