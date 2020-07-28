В Мадриде введут дополнительные ограничения по коронавирусу

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Власти Власти Мадрида приняли решение ввести дополнительные санитарные меры с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 в столице и области, сообщила глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

До этого, согласно распоряжению испанского правительства, маски необходимо было носить в транспорте, любых закрытых общественных местах, на улицах, если нет возможности соблюдать два метра социальной дистанции. Теперь ношение масок становится обязательным, даже если есть возможность соблюдать дистанцию. Ранее аналогичные меры были приняты в остальных автономных сообществах страны, кроме Канар.

Аюсо признала, что и сейчас подавляющее большинство жителей Мадрида носят маски, однако заявила о том, что власти сделают эту меру "обязательной во всех общественных местах", включая террасы.

"Задача сейчас – не заразиться вновь, ввести серию мер, чтобы не вернуться назад и избежать полного карантина, которому мы подверглись на первом этапе", - заявила Аюсо. Она также выразила озабоченность "поведением многих молодых людей" и призвала их "понять, что они также являются переносчиками эпидемии, что многие заболели в эти месяцы, и что они в первую очередь ставят под угрозу жизни своих соседей, своих родственников, свою будущую трудовую деятельность и учебу".

Кроме того, вводятся ограничения на количество посетителей уличных террас кафе, ресторанов и баров, запрещено собираться компаниями более десяти человек. Ночные заведения и террасы будут закрываться в 01.30, при входе будут проверять документы.

Также Аюсо сообщила, что власти намерены проводить тесты ПЦР тем, кто приезжает в столицу из неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионов, а также готовы помочь с развертыванием временного госпиталя в аэропорту Барахас и с проведением тестов ПЦР на вокзалах. По словам Аюсо, за последние два месяца были выявлены 89 случаев заболевания COVID у людей, прибывших в Мадрид через Барахас, однако реально в самом аэропорту были выявлены лишь четыре.

Власти столичного региона также намерены в качестве эксперимента ввести санитарные карточки для тех, кто уже переболел COVID-19 и выработал антитела, а также тех, кто прошел ПЦР-тесты и получил результаты.

Глава правительства сообщества Мадрид также сообщила о планах возобновить работу временного госпиталя в двух павильонах выставочного центра Ifema, который действовал на пике эпидемии. "Таким образом, мы сможем избежать того, чтобы COVID вернулся во все больницы сообщества Мадрид, сделаем все, чтобы медперсоналу всех больниц не пришлось пережить ситуацию, которую они пережили (на пике карантина)", - пояснила она. В случае необходимости будет возобновлена работа отелей, которые были переделаны под больницы, - на 500 мест. Аюсо добавила, что проведение тестов ПЦР и тестов на антитела (около 60 тысяч в день) продолжится, эта превентивная мера будет усилена среди школьников, будут развернуты мобильные станции проведения тестов, которые будут направляться в места, где выявляются вспышки.

Мадридские власти также продолжат закупку санитарных материалов – в настоящее время есть запас на 45 дней, планируется довести его до 75 дней. Будет проведена дополнительная компания вакцинации против пневмококка у детей и гриппа у наиболее уязвимых слоев населения (пожилых людей, беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями и медперсонала).

В последние две недели эпидемиологическая ситуация в Испании осложнилась, в первую очередь в Каталонии, Арагоне и Наварре. За 14 дней были выявлены 22 125 новых случаев заболевания (большая часть из них бессимптомные), за последнюю неделю – 12,8 тысячи.

В Мадриде ситуация остается в принципе стабильной – за две недели выявлено 1 880 случаев, за неделю – 1 278.