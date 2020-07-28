Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575044249.html
В Ливане возобновили режим ЧС из-за коронавируса
Высший совет по безопасности Ливана во главе с президентом Мишелем Ауном принял решение о введении режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации на четыре... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060755_0:194:2259:1465_1400x0_80_0_0_9e3eab2a9144ac069b6cc411973948bc.jpg
https://ria.ru/20200727/1574974680.html
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060755_0:194:2259:1465_1400x0_80_0_0_9e3eab2a9144ac069b6cc411973948bc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060755_24:0:2235:1658_1400x0_80_0_0_411c1bbf7a327797fe20a42e56a58b55.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060755_301:0:1959:1658_1400x0_80_0_0_316ebf53b61253e0a52d2c9c40cb66a8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ливан, в мире

В Ливане возобновили режим ЧС из-за коронавируса

14:06 28.07.2020
205
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЧлены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана во главе с президентом Мишелем Ауном принял решение о введении режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации на четыре недели на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в июле, сообщается в заявлении пресс-службы президентского дворца.
"Высший совет по безопасности сегодня днем направил предложение кабинету министров возобновить режим гражданской мобилизации начиная с 3 августа и по 30 августа включительно", - сказано в полученной РИА Новости копии документа.
Тест на коронавирус
27 июля, 12:33Распространение нового коронавируса
Минздрав Ливана рекомендовал закрыть страну на две недели из-за COVID-19
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в ходе собрания совета по безопасности отметил необходимость предпринять решительные меры с целью вернуть ситуацию с пандемией под контроль и избежать катастрофы. В связи с чем принято решение частично закрыть страну со вторника и полностью с четверга сроком на пять дней. После страна будет открыта со вторника по среду, а затем последует очередное пятидневное полное закрытие.
Режим гражданской мобилизации впервые был введен в Ливане 16 марта и продлевался до 8 июля. С началом месяца по ежедневным докладам минздрава резко начало расти количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки было подтверждено 175 новых случаев, днем ранее 168. Общее количество заболевших приближается к 4 тысячам. Ливанские власти заявляют, что ухудшение эпидемиологической обстановки в первую очередь связано с пренебрежением гражданами предписанных минздравом мер безопасности и личной гигиены. Также крайне отрицательную роль сыграли граждане, прибывшие в страну из-за границы после открытия международного аэропорта и нарушавшие режим самоизоляции.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛиванВ мире
Рекомендуем
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
В приложении "Метро Москвы" появится функция автопополнения "Тройки"
Мадрид, Испания
В Мадриде введут дополнительные ограничения по коронавирусу
Президент Молдавии Игорь Додон
Лидеры Молдавии и ПМР обсудят карантинные посты и банковский вопрос
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
В Греции введут дополнительные ограничения по коронавирусу
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 67 366
Демонстранты в центре Бейрута
Премьер Ливана прокомментировал вердикт трибунала в Гааге по делу Харири
Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018
В Малайзии суд приговорил экс-премьера к 12 годам тюрьмы
Кибербезопасность
Эксперт рассказал о кибератаках против российских компаний в 2020 году
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народу
В "Слуге народа" заявили об остановке финансирования партии из госбюджета
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана обвинил Израиль в дестабилизации на южных границах
Президент Франции Эммануэль Макрон
Проект ИТЭР показал, как можно преодолеть разногласия, заявил Макрон
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
В областной больнице в Виннице зафиксировали вспышку коронавируса
Певец Филипп Киркоров
Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову
Военнослужащие в Донбассе
Заседание подгруппы по безопасности по Донбассу началось в видеорежиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния