В Ливане возобновили режим ЧС из-за коронавируса

"Высший совет по безопасности сегодня днем направил предложение кабинету министров возобновить режим гражданской мобилизации начиная с 3 августа и по 30 августа включительно", - сказано в полученной РИА Новости копии документа.

Режим гражданской мобилизации впервые был введен в Ливане 16 марта и продлевался до 8 июля. С началом месяца по ежедневным докладам минздрава резко начало расти количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки было подтверждено 175 новых случаев, днем ранее 168. Общее количество заболевших приближается к 4 тысячам. Ливанские власти заявляют, что ухудшение эпидемиологической обстановки в первую очередь связано с пренебрежением гражданами предписанных минздравом мер безопасности и личной гигиены. Также крайне отрицательную роль сыграли граждане, прибывшие в страну из-за границы после открытия международного аэропорта и нарушавшие режим самоизоляции.