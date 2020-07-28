В приложении "Метро Москвы" появится функция автопополнения "Тройки"

"Мы завершили один из этапов тестирования обновленной версии приложения "Метро Москвы". Пользователи протестировали личный кабинет в приложении "Метро Москвы", который позволяет персонализировать карту "Тройка" и автоматически пополнять баланс", — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.