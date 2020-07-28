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В приложении "Метро Москвы" появится функция автопополнения "Тройки"
Функция автопополнения проездной карты "Тройка" появится в приложении "Метро Москвы", также будет доступна история поездок, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:06
максим ликсутов
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максим ликсутов , apple ios, москва, технологии, общество

В приложении "Метро Москвы" появится функция автопополнения "Тройки"

14:06 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Функция автопополнения проездной карты "Тройка" появится в приложении "Метро Москвы", также будет доступна история поездок, сообщает департамент транспорта Москвы.
"Мы завершили один из этапов тестирования обновленной версии приложения "Метро Москвы". Пользователи протестировали личный кабинет в приложении "Метро Москвы", который позволяет персонализировать карту "Тройка" и автоматически пополнять баланс", — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
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Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на платформе iOS станет доступной долгожданная удаленная продажа всех типов билетов. Также пассажиры смогут просматривать историю своих поездок.
"Тестирование личного кабинета началось в феврале, в нем приняли участие более 700 пользователей — они испытали новые функции и предложили возможные улучшения", — добавил Ликсутов.
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