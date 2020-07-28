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Лидеры Молдавии и ПМР обсудят карантинные посты и банковский вопрос
Президент Молдавии Игорь Додон и глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на первой в этом году встрече обсуждают... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:03
вадим красносельский
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вадим красносельский, игорь додон, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, ссср, в мире

Лидеры Молдавии и ПМР обсудят карантинные посты и банковский вопрос

14:03 28.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на первой в этом году встрече обсуждают карантинные посты ПМР, телекоммуникации, банковский вопрос и другие вопросы, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Додон, как руководитель делегации принимающей стороны, обозначил основные вопросы повестки встречи, подчеркнув, что они предварительно согласованы. "К обсуждению предложены такие темы, как функционирование временных карантинных постов, телекоммуникации, банковский вопрос, закрытие уголовных дел, запуск троллейбусного маршрута "Бендеры-Варница" и другие", - говорится в сообщении.
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Все участники встречи сошлись во мнении, что повестка по инициативе любой стороны может быть расширена по ходу работы.
Красносельский назвал встречу важной, отметив, что от ее итогов зависит решение вопросов, которые остаются в повестке на протяжении не одного года. Глава ПМР обозначил готовность к диалогу. Он подтвердил, что повестка формировалась совместно. По его словам, значимым аспектом является участие в дискуссии руководителей экспертных (рабочих) групп, работающих по конкретным направлениям. "Такой формат встречи позволит обсудить и детально проработать конкретные вопросы", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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