Лидеры Молдавии и ПМР обсудят карантинные посты и банковский вопрос

Додон, как руководитель делегации принимающей стороны, обозначил основные вопросы повестки встречи, подчеркнув, что они предварительно согласованы. "К обсуждению предложены такие темы, как функционирование временных карантинных постов, телекоммуникации, банковский вопрос, закрытие уголовных дел, запуск троллейбусного маршрута "Бендеры-Варница" и другие", - говорится в сообщении.

Все участники встречи сошлись во мнении, что повестка по инициативе любой стороны может быть расширена по ходу работы.

Красносельский назвал встречу важной, отметив, что от ее итогов зависит решение вопросов, которые остаются в повестке на протяжении не одного года. Глава ПМР обозначил готовность к диалогу. Он подтвердил, что повестка формировалась совместно. По его словам, значимым аспектом является участие в дискуссии руководителей экспертных (рабочих) групп, работающих по конкретным направлениям. "Такой формат встречи позволит обсудить и детально проработать конкретные вопросы", - отметил Красносельский.