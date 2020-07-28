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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 67 366
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 115, до 67 366, умерли еще пять человек, всего с начала фиксации на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 67 366

14:02 28.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 115, до 67 366, умерли еще пять человек, всего с начала фиксации на территории страны случаев инфицирования новым коронавирусом скончались 543 пациента, сообщила во вторник пресс-служба минздрава.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на понедельник, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 67 251, всего умерли 538 пациентов.
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"Зарегистрированы 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 270 082 теста", - отмечается в сообщении минздрава.
В ведомстве добавили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 28 июля выздоровели и выписаны 60 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 177 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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