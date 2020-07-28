В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 67 366

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 115, до 67 366, умерли еще пять человек, всего с начала фиксации на территории страны случаев инфицирования новым коронавирусом скончались 543 пациента, сообщила во вторник пресс-служба минздрава.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на понедельник, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 67 251, всего умерли 538 пациентов.

"Зарегистрированы 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 270 082 теста", - отмечается в сообщении минздрава.

В ведомстве добавили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 28 июля выздоровели и выписаны 60 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 177 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.