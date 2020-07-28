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Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение
Россия в течение ближайшего времени расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:08
туризм
туризм
новости - туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
денис микерин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, денис микерин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение

14:04 28.07.2020 (обновлено: 15:08 28.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в течение ближайшего времени расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали это хорошей новостью, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из РФ, объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов.
"Я думаю, что со временем, в течение дней, недель мы выйдем на более широкий список этих стран", - сказал Микерин в эфире радио "Комсомольская правда".
Комментируя новость о том, что ЕС может не открыть границы с Россией до середины августа, дипломат отметил, что это их право.
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"Это абсолютно их право. Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы руководствуемся своими санитарно-эпидемиологическими нормами и так же оцениваем абсолютно равнозначно, с какой стороны мы готовы принимать пассажиров с наименьшими ограничениями. Я думаю, что в итоге мы все-таки придем к взаимно приемлемому решению", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииДенис МикеринМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
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