Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение

Комментируя новость о том, что ЕС может не открыть границы с Россией до середины августа, дипломат отметил, что это их право.

"Это абсолютно их право. Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы руководствуемся своими санитарно-эпидемиологическими нормами и так же оцениваем абсолютно равнозначно, с какой стороны мы готовы принимать пассажиров с наименьшими ограничениями. Я думаю, что в итоге мы все-таки придем к взаимно приемлемому решению", - сказал он.