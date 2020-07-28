В Греции введут дополнительные ограничения по коронавирусу

АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. В Греции ношение маски со среды станет обязательным в закрытых помещениях, где собирается много людей, штраф для нарушителей составит 150 евро, сообщил замминистра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас , отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями, на брифинге во вторник.

На сегодняшний день в Греции зафиксировано 4227 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19

"Наша цель - чтобы Греция оставалась безопасной страной для жителей и гостей", - сказал Хардалиас, объявляя об обязательном использовании маски в закрытых помещениях после роста выявленных случаев инфицирования в последние дни.

Несколько дней назад власти Греции сделали обязательным ношение маски покупателями в супермаркетах.

Правительство по предложению экспертов с 29 июля решило обязать использовать маски в магазинах розничной торговли и различных службах госучреждений, в банках, в больницах, кабинетах врачей и диагностических центрах, в продовольственных магазинах (булочных, мясных лавках и так далее), в парикмахерских и салонах красоты, в общественном транспорте и такси, сказал замминистра.

Маска также будет обязательна при использовании лифта, на судах и в самолетах.

"Штраф для нарушителей составит 150 евро", - сообщил он.

"Увеличение числа инфицированных не должно вызывать ни паники, ни самоуспокоенности", - сказал он, отметив, что ситуация "полностью управляемая".

Как он пояснил, коэффициент распространения COVID-19 в настоящее время "относительно невелик - 0,4", однако "вирус все еще здесь", и надо остановить его распространение, соблюдая гигиенические меры и избегая скопления людей.