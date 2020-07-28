Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575043792.html
В Греции введут дополнительные ограничения по коронавирусу
В Греции ношение маски со среды станет обязательным в закрытых помещениях, где собирается много людей, штраф для нарушителей составит 150 евро, сообщил... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:48
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_0:165:3073:1894_1400x0_80_0_0_dd8d8462dbb4243eace26fae9ef0e2a3.jpg
https://ria.ru/20200727/1575005409.html
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_0:165:3073:1894_1400x0_80_0_0_dd8d8462dbb4243eace26fae9ef0e2a3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_55bb327e1c0d18759264c1259a530e9a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_547:0:2595:2048_1400x0_80_0_0_5cdcc0c6fc3a0ec892683014ae7622fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, воз, греция, в мире

В Греции введут дополнительные ограничения по коронавирусу

14:00 28.07.2020 (обновлено: 14:48 28.07.2020)
818
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗащитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. В Греции ношение маски со среды станет обязательным в закрытых помещениях, где собирается много людей, штраф для нарушителей составит 150 евро, сообщил замминистра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями, на брифинге во вторник.
На сегодняшний день в Греции зафиксировано 4227 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афи
27 июля, 18:19Распространение нового коронавируса
В Греции выявили 35 случаев заражения коронавирусом за сутки
"Наша цель - чтобы Греция оставалась безопасной страной для жителей и гостей", - сказал Хардалиас, объявляя об обязательном использовании маски в закрытых помещениях после роста выявленных случаев инфицирования в последние дни.
Несколько дней назад власти Греции сделали обязательным ношение маски покупателями в супермаркетах.
Правительство по предложению экспертов с 29 июля решило обязать использовать маски в магазинах розничной торговли и различных службах госучреждений, в банках, в больницах, кабинетах врачей и диагностических центрах, в продовольственных магазинах (булочных, мясных лавках и так далее), в парикмахерских и салонах красоты, в общественном транспорте и такси, сказал замминистра.
Маска также будет обязательна при использовании лифта, на судах и в самолетах.
"Штраф для нарушителей составит 150 евро", - сообщил он.
"Увеличение числа инфицированных не должно вызывать ни паники, ни самоуспокоенности", - сказал он, отметив, что ситуация "полностью управляемая".
Как он пояснил, коэффициент распространения COVID-19 в настоящее время "относительно невелик - 0,4", однако "вирус все еще здесь", и надо остановить его распространение, соблюдая гигиенические меры и избегая скопления людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000023
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ВОЗГрецияВ мире
Рекомендуем
Кибербезопасность
Эксперт рассказал о кибератаках против российских компаний в 2020 году
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 67 366
Президент Молдавии Игорь Додон
Лидеры Молдавии и ПМР обсудят карантинные посты и банковский вопрос
Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
Греция 1 августа откроет шесть портов для круизных лайнеров
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки выявили 52 новых случая COVID-19
Здание Центрального банка РФ
Центробанк оценил сроки восстановления российской экономики
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
В Ливане возобновили режим ЧС из-за коронавируса
Певец Филипп Киркоров
Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афи
В Греции выявили 35 случаев заражения коронавирусом за сутки
Отдыхающая на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Эксперт объяснила, зачем покупать страховку для путешествий по России
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева пошутил, что может "накостылять" чиновникам
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
В областной больнице в Виннице зафиксировали вспышку коронавируса
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Турцию с десятого августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния