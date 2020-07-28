Эксперт рассказал о кибератаках против российских компаний в 2020 году

"Что интересное мы увидели - география происхождения угроз для компаний российских, которые столкнулись с атаками. Если глобально лидируют страны - подавляющее большинство атак (на иностранные организации - ред.) исходит, скажем так, с других континентов, то в России подавляющее большинство атак - 47% - исходят внутри страны. То есть мы видим, что это российские, соотнесенные с российскими IP, атакуют российские предприятия", - сообщил он в ходе пресс-конференции.