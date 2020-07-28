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Эксперт рассказал о кибератаках против российских компаний в 2020 году
Кибератаки против компаний РФ с начала 2020 года преимущественно проводились со стороны местных хакеров, рассказал глава представительства Check Point в России... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, снг, франция, ирландия, сша, технологии, экономика

Эксперт рассказал о кибератаках против российских компаний в 2020 году

14:00 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кибератаки против компаний РФ с начала 2020 года преимущественно проводились со стороны местных хакеров, рассказал глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.
"Что интересное мы увидели - география происхождения угроз для компаний российских, которые столкнулись с атаками. Если глобально лидируют страны - подавляющее большинство атак (на иностранные организации - ред.) исходит, скажем так, с других континентов, то в России подавляющее большинство атак - 47% - исходят внутри страны. То есть мы видим, что это российские, соотнесенные с российскими IP, атакуют российские предприятия", - сообщил он в ходе пресс-конференции.
Согласно представленной им презентации, 25% кибератак против компаний РФ происходили из США, 7% - Нидерландов, 5% - Ирландии, 4% - Германии, 1% - Франции. Еще в 11% атак фиксировались IP из других стран.
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РоссияСНГФранцияИрландияСШАТехнологииЭкономика
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