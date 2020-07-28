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Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:58
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19

13:58 28.07.2020
12085
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Антитела к коронавирусу сейчас – один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов", - говорится в сообщении.
При этом ответа на вопрос, как долго сохраняются антитела и возможно ли повторное заражение, пока нет, уточнили в ведомстве.
При выборе лаборатории, в которой планируется сдать тест, следует обратить внимание на ее историю, место на рынке, наличие сертификата. Кроме того, необходимо внимательно прочитать описание теста – используемый метод и данные о производителе, отметили в Роспотребнадзоре.
"Не стоит сравнивать качественные характеристики тестов различных производителей самостоятельно. Выбирайте надежную лабораторию, а выбор тест-системы доверьте профессионалам. Так вы получите истинный и надежный результат", - пояснили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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