https://ria.ru/20200728/1575043630.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:58
2020-07-28T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Антитела к коронавирусу
в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора
.
"Антитела к коронавирусу сейчас – один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов", - говорится в сообщении.
При этом ответа на вопрос, как долго сохраняются антитела и возможно ли повторное заражение, пока нет, уточнили в ведомстве.
При выборе лаборатории, в которой планируется сдать тест, следует обратить внимание на ее историю, место на рынке, наличие сертификата. Кроме того, необходимо внимательно прочитать описание теста – используемый метод и данные о производителе, отметили в Роспотребнадзоре.
"Не стоит сравнивать качественные характеристики тестов различных производителей самостоятельно. Выбирайте надежную лабораторию, а выбор тест-системы доверьте профессионалам. Так вы получите истинный и надежный результат", - пояснили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.