Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Антитела к Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора

"Антитела к коронавирусу сейчас – один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов", - говорится в сообщении.

При этом ответа на вопрос, как долго сохраняются антитела и возможно ли повторное заражение, пока нет, уточнили в ведомстве.

При выборе лаборатории, в которой планируется сдать тест, следует обратить внимание на ее историю, место на рынке, наличие сертификата. Кроме того, необходимо внимательно прочитать описание теста – используемый метод и данные о производителе, отметили в Роспотребнадзоре.

"Не стоит сравнивать качественные характеристики тестов различных производителей самостоятельно. Выбирайте надежную лабораторию, а выбор тест-системы доверьте профессионалам. Так вы получите истинный и надежный результат", - пояснили в ведомстве.