https://ria.ru/20200728/1575043599.html
Центробанк оценил сроки восстановления российской экономики
Российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:57
2020-07-28T13:57
ксения юдаева
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ксения юдаева, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева
.
"Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в первом квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года", - сказала она в ходе конференции газеты "Ведомости
".
При этом Юдаева отметила, что кризис также приведет к структурным сдвигам в экономике, которые будут связаны с цифровизацией и предпочтениям с точки зрения работы: люди будут больше работать в удаленных форматах и меньше отправляться в бизнес-поездки.
"Эти, конечно, структурные сдвиги повлияют, в том числе, на потенциальные темпы роста. Хотелось бы, что среднесрочный и долгосрочный эффект был положительный, чтобы мы воспользовались этим стрессом как возможностью для того, чтобы ускорить экономическое развитие", - заключила первый зампред ЦБ
.
Банк России на прошлой неделе сузил прогноз по падению ВВП страны в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6% и изменил ожидаемый коридор по росту экономики в 2021 году - до 3,5-4,5% с апрельской оценки в 2,8-4,8%, в 2022 году - до 2,5-3,5% с прежних 1,5-3,5%.