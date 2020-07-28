https://ria.ru/20200728/1575043580.html
Буденновск стал победителем всероссийского конкурса
Город Буденновск Ставропольского края по итогам ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:14
2020-07-28T14:13
буденновск
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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буденновск, ставропольский край, общество
СТАВРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости
. Город Буденновск
Ставропольского края по итогам ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стал лучшим в 2019 году, сообщает управление по информационной политике правительства Ставропольского края.
На реализацию проекта благоустройства города из средств федерального бюджета городу-победителю были выделены 54 миллиона рублей, а из краевого и местного бюджетов - более 50 миллионов рублей..
В Буденновске в рамках программы по благоустройству были проведены работы по реконструкции городского парка, являющегося излюбленным местом отдыха горожан. В парке создали детские игровые и спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола и тенниса, зону для выгула собак со специальными тренажерами, современные фото-зоны. Также полностью обновили и систему полива парка, чтобы деревья и цветы могли и дальше радовать посетителей красотой и тенью. Вся территория парка соединена новыми пешеходными дорожками с обновленным освещением. Кроме того, появились и световые "летающие" дорожки.
"Реконструкция парка помогла сделать его современным, комфортным, а главное, отвечающим требованиям населения города Буденновска", - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.