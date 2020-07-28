Буденновск стал победителем всероссийского конкурса

На реализацию проекта благоустройства города из средств федерального бюджета городу-победителю были выделены 54 миллиона рублей, а из краевого и местного бюджетов - более 50 миллионов рублей..

В Буденновске в рамках программы по благоустройству были проведены работы по реконструкции городского парка, являющегося излюбленным местом отдыха горожан. В парке создали детские игровые и спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола и тенниса, зону для выгула собак со специальными тренажерами, современные фото-зоны. Также полностью обновили и систему полива парка, чтобы деревья и цветы могли и дальше радовать посетителей красотой и тенью. Вся территория парка соединена новыми пешеходными дорожками с обновленным освещением. Кроме того, появились и световые "летающие" дорожки.