https://ria.ru/20200728/1575043482.html
Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс" (Дзержинск, Нижегородская область),... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:55
2020-07-28T14:28
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филипп киркоров
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы
зарегистрировал иск муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс" (Дзержинск, Нижегородская область
), требующего взыскать 50 тысяч рублей с эстрадного певца Филиппа Киркорова
.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 27 июля и к производству пока не принят. Суть претензий к Киркорову в материалах суда на данный момент не поясняется.
По сообщениям СМИ, Киркоров выступал в ФОКе "Ока" в Дзержинске в 2018 году с шоу "Я". Еще одно выступление артиста должно было состояться на этой же площадке в ноябре 2019 года, но было отменено, как писали региональные издания, из-за технических неполадок.
Как заявили РИА Новости в ФОКе "Ока", иск связан с отменой прошлогоднего концерта. "По заключенному договору не выплачены штрафные неустойки за отмену концерта", - пояснил суть претензий собеседник агентства.
По его словам, концерт был отменен по инициативе артиста.
Комментариями ответчика РИА Новости пока не располагает.