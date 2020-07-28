Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 27 июля и к производству пока не принят. Суть претензий к Киркорову в материалах суда на данный момент не поясняется.

По сообщениям СМИ, Киркоров выступал в ФОКе "Ока" в Дзержинске в 2018 году с шоу "Я". Еще одно выступление артиста должно было состояться на этой же площадке в ноябре 2019 года, но было отменено, как писали региональные издания, из-за технических неполадок.

Как заявили РИА Новости в ФОКе "Ока", иск связан с отменой прошлогоднего концерта. "По заключенному договору не выплачены штрафные неустойки за отмену концерта", - пояснил суть претензий собеседник агентства.

По его словам, концерт был отменен по инициативе артиста.