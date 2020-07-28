Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200728/1575043482.html
Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс" (Дзержинск, Нижегородская область),... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:28
культура
новости культуры
шоу-бизнес
филипп киркоров
москва
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155175/10/1551751027_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_edad2a83fee2fc5b5e37094fc9827a77.jpg
https://ria.ru/20200720/1574576054.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155175/10/1551751027_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_edad2a83fee2fc5b5e37094fc9827a77.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155175/10/1551751027_261:0:2992:2048_1400x0_80_0_0_35ec78cf1627eb89ea46672022020bfc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/10/1551751027_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_9309dbd4285226d60e80c5702777aa54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, филипп киркоров, москва, нижегородская область, происшествия

Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову

13:55 28.07.2020 (обновлено: 14:28 28.07.2020)
2990
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс" (Дзержинск, Нижегородская область), требующего взыскать 50 тысяч рублей с эстрадного певца Филиппа Киркорова.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 27 июля и к производству пока не принят. Суть претензий к Киркорову в материалах суда на данный момент не поясняется.
По сообщениям СМИ, Киркоров выступал в ФОКе "Ока" в Дзержинске в 2018 году с шоу "Я". Еще одно выступление артиста должно было состояться на этой же площадке в ноябре 2019 года, но было отменено, как писали региональные издания, из-за технических неполадок.
Как заявили РИА Новости в ФОКе "Ока", иск связан с отменой прошлогоднего концерта. "По заключенному договору не выплачены штрафные неустойки за отмену концерта", - пояснил суть претензий собеседник агентства.
По его словам, концерт был отменен по инициативе артиста.
Комментариями ответчика РИА Новости пока не располагает.
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
20 июля, 08:53
"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов
2041022
Обсудить 0
КультураНовости культурыШоу-бизнесФилипп КиркоровМоскваНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России
Член экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса
Японский ученый спрогнозировал наступление ледникового периода на Земле
Отдыхающая на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Эксперт объяснила, зачем покупать страховку для путешествий по России
Режиссер Лоренцо Вигас со статуэткой Золотого льва за фильм Извне
Организаторы объявили программу 77-го Венецианского кинофестиваля
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева пошутил, что может "накостылять" чиновникам
Актриса, режиссер и сценарист Ольга Анохина
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице
Автомобиль Прокуратуры России
В Перми прокурор опротестовал приговор подростку, устроившему ДТП
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Здание Центрального банка РФ
Центробанк оценил сроки восстановления российской экономики
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Сотрудник полиции
Житель Подмосковья отравился в собственной нарколаборатории
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Леонид Кучма
Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния