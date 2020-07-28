Японский ученый спрогнозировал наступление ледникового периода на Земле

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Новый ледниковый период (оледенение) наступит на нашей планете через сто тысяч лет. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор Токийского университета Масаюки Икэда, представляющий отделение планетарных исследований и изучения Земли.
Вместе со своими коллегами Икэда стал автором недавнего исследования влияния муссонов на климат и развитие динозавров десять миллионов лет назад. В частности, ученые использовали в работе теорию сербского инженера Милутина Миланковича, в которой он связал колебания количества солнечного света и радиации с изменениями угла наклона земной оси к плоскости орбиты планеты.
"Исходя из теории Миланковича, новый ледниковый период наступит через 100 тысяч лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа", — отметил Масаюки Икэда.
В материалах нового исследования говорится, что снижение концентрации СО2 и похолодание климата на Земле наряду с сильными муссонами привели к увеличению размера динозавров. Кроме того, благодаря расширению источников питания и воды примерно 212 миллионов лет назад в триасовом периоде мезозойской эры площадь их расселения по планете стала больше.
По словам профессора, сейчас Земля находится на пике цикла длительностью десять миллионов лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом и низкой концентрацией в атмосфере углекислого газа. Это время может быть благоприятным для организмов, которые привыкли к прохладе и высокой влажности.
Теперь исследования будут сосредоточены на вопросе, как цикл длиной десять миллионов лет повлиял на эволюцию не только динозавров, но и на млекопитающих животных, а также растения.
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