Японский ученый спрогнозировал наступление ледникового периода на Земле

Мы все замерзнем. Как Гренландия останется без льда, а люди без тепла

Гигантские ледники Гренландии тают на глазах. Если весь этот лед растает, уровень воды в океане может подняться на 7 метров, затопив страны и города. Но самое неприятное – это разворот Гольфстрима на юг и резкое похолодание, не исключен даже новый ледниковый период.