Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200728/1575043432.html
Японский ученый спрогнозировал наступление ледникового периода на Земле
Новый ледниковый период (оледенение) наступит на нашей планете через сто тысяч лет. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор Токийского университета... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:20
риа наука
открытия - риа наука
токийский университет
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570132381_0:110:2100:1291_1400x0_80_0_0_feeb9e414fa34d0e7d83fecf668c1310.jpg
https://ria.ru/20200605/1572484991.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200501/1570730677.html
3
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570132381_0:110:2100:1291_1400x0_80_0_0_feeb9e414fa34d0e7d83fecf668c1310.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570132381_117:0:1984:1400_1400x0_80_0_0_e0413d3f374001c1d065cf77b28605c8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570132381_350:0:1750:1400_1400x0_80_0_0_a635fdb5c11530e7f31fd9699dbe6dc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытия - риа наука, токийский университет, япония

Японский ученый спрогнозировал наступление ледникового периода на Земле

13:54 28.07.2020 (обновлено: 17:20 28.07.2020)
9518
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЧлен экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса
Член экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Новый ледниковый период (оледенение) наступит на нашей планете через сто тысяч лет. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор Токийского университета Масаюки Икэда, представляющий отделение планетарных исследований и изучения Земли.
Вместе со своими коллегами Икэда стал автором недавнего исследования влияния муссонов на климат и развитие динозавров десять миллионов лет назад. В частности, ученые использовали в работе теорию сербского инженера Милутина Миланковича, в которой он связал колебания количества солнечного света и радиации с изменениями угла наклона земной оси к плоскости орбиты планеты.
Викинг в Норвегии
5 июня, 08:00РИА Наука
Смертоносные находки. Ученые открыли тайны древних ледников
"Исходя из теории Миланковича, новый ледниковый период наступит через 100 тысяч лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа", — отметил Масаюки Икэда.
В материалах нового исследования говорится, что снижение концентрации СО2 и похолодание климата на Земле наряду с сильными муссонами привели к увеличению размера динозавров. Кроме того, благодаря расширению источников питания и воды примерно 212 миллионов лет назад в триасовом периоде мезозойской эры площадь их расселения по планете стала больше.
По словам профессора, сейчас Земля находится на пике цикла длительностью десять миллионов лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом и низкой концентрацией в атмосфере углекислого газа. Это время может быть благоприятным для организмов, которые привыкли к прохладе и высокой влажности.
Теперь исследования будут сосредоточены на вопросе, как цикл длиной десять миллионов лет повлиял на эволюцию не только динозавров, но и на млекопитающих животных, а также растения.
Поток талой воды на поверхности ледника в Гренландии
1 мая, 12:00Акценты
Мы все замерзнем. Как Гренландия останется без льда, а люди без теплаГигантские ледники Гренландии тают на глазах. Если весь этот лед растает, уровень воды в океане может подняться на 7 метров, затопив страны и города. Но самое неприятное – это разворот Гольфстрима на юг и резкое похолодание, не исключен даже новый ледниковый период.
192373210
Обсудить 3
РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаТокийский университетЯпония
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Певец Тимати
Соучредитель Black Star рассказал о будущем лейбла после ухода Тимати
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
В "Ростехе" рассказали, какое оружие наиболее востребовано за рубежом
Закат
Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Вид на Ялту со стороны отеля Ливадийский
В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции
Вывеска на офисе компании МТС
МТС первой в России получила лицензию на 5G
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Последствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге
В Петербурге столкнулись три электровоза
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Побережье города Манджера, Австралия
Женщина нашла на пляже необычных существ
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния