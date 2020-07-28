Ученый оценил угрозу астероидов 2009 PQ1 и Апофис для Земли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Астероид 2009 PQ1, который пройдет вблизи Земли 5 августа, не угрожает человечеству, ученых значительно больше интересует его "собрат" Апофис, заявил РИА Новости профессор физико-технологического института Астероид 2009 PQ1, который пройдет вблизи Земли 5 августа, не угрожает человечеству, ученых значительно больше интересует его "собрат" Апофис, заявил РИА Новости профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский.

Ранее сообщалось со ссылкой на НАСА , что 5 августа к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров. Минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к планете, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

"Опасности землянам данный астероид не представляет. Каждый день открываются новые астероиды, которые считаются потенциально опасными для Земли, потому что они пересекают орбиту. Но когда и на каком расстоянии – это другой вопрос. Этот астероид входит в это число потенциально опасных", - сказал Гроховский.

Собеседник отметил, что существуют около 15 тысяч подобных астероидов, за которыми регулярно ведется наблюдение, их орбиты известны, и можно предсказать где, когда и что они пересекут.

"У нас наиболее серьезный – это Апофис большого размера, который в 2029 году пролетит достаточно близко. Это действительно серьезное событие. Специальная даже конференция состоится в ноябре, где соберутся ученые и будут думать, как на него что-нибудь посадить, чтобы за ним следить", - уточнил специалист.