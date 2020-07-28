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Ученый оценил угрозу астероидов 2009 PQ1 и Апофис для Земли
Астероид 2009 PQ1, который пройдет вблизи Земли 5 августа, не угрожает человечеству, ученых значительно больше интересует его "собрат" Апофис, заявил РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:59
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космос - риа наука, наса, уральский федеральный университет

Ученый оценил угрозу астероидов 2009 PQ1 и Апофис для Земли

13:52 28.07.2020 (обновлено: 13:59 28.07.2020)
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© UH/IAСнимок астероида Апофис
Снимок астероида Апофис
© UH/IA
Снимок астероида Апофис. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Астероид 2009 PQ1, который пройдет вблизи Земли 5 августа, не угрожает человечеству, ученых значительно больше интересует его "собрат" Апофис, заявил РИА Новости профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский.
Ранее сообщалось со ссылкой на НАСА, что 5 августа к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров. Минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к планете, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.
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"Опасности землянам данный астероид не представляет. Каждый день открываются новые астероиды, которые считаются потенциально опасными для Земли, потому что они пересекают орбиту. Но когда и на каком расстоянии – это другой вопрос. Этот астероид входит в это число потенциально опасных", - сказал Гроховский.
Собеседник отметил, что существуют около 15 тысяч подобных астероидов, за которыми регулярно ведется наблюдение, их орбиты известны, и можно предсказать где, когда и что они пересекут.
"У нас наиболее серьезный – это Апофис большого размера, который в 2029 году пролетит достаточно близко. Это действительно серьезное событие. Специальная даже конференция состоится в ноябре, где соберутся ученые и будут думать, как на него что-нибудь посадить, чтобы за ним следить", - уточнил специалист.
Астероид 2009 PQ1 открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.
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