https://ria.ru/20200728/1575043001.html
Нетаньяху оценил готовность израильской армии
Движение "Хезболлах" должно понимать, что израильская армия готова к любому сценарию и сделает все, чтобы защитить себя, заявил премьер Израиля Биньямин... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:46
2020-07-28T13:46
арабо-израильский конфликт
биньямин нетаньяху
хезболла
израиль
ливан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арабо-израильский конфликт, биньямин нетаньяху, хезболла, израиль, ливан, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости.
Движение "Хезболлах
" должно понимать, что израильская армия готова к любому сценарию и сделает все, чтобы защитить себя, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
.
"У меня сложилось впечатление, что ЦАХАЛ хорошо подготовлен к любому возможному сценарию. Мы продолжаем действовать, чтобы помешать иранскому военному присутствию в нашем регионе. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить себя, и я предлагаю "Хезболлах" принять этот простой факт во внимание. Израиль готов к любому сценарию", - приводит канцелярия заявление премьер-министра, которое он сделал после утренней оценки безопасности северных районов на следующий день после "военного инцидента" на границе.
Израильская армия в понедельник заявила, что израильские военные предотвратили попытку проникновения "террористов" на свою территорию, данных о пострадавших с израильской стороны нет.
"Вчерашняя операция была важна, она предотвратила вторжение на нашу территорию. Все, что происходит сейчас, является результатом попытки закрепиться в военном плане в нашем регионе со стороны Ирана и его сателлитов в Ливане. Насрулла (лидер "Хезболлах" - ред.) служит этим иранским интересам за счет ливанского государства", - сказал Нетаньяху утром во вторник.
В заявлении шиитского движения "Хезболлах" отмечается, что их бойцы не совершали пока никакого нападения и не участвовали ни в каких боестолкновениях на своих южных границах. В понедельник вечером движение "Хезболлах" также распространило официальное заявление, в котором пообещало ответить Израилю за убийство ее бойца при ударе на юге Сирии 20 июля.