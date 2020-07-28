Нетаньяху оценил готовность израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Движение " Движение " Хезболлах " должно понимать, что израильская армия готова к любому сценарию и сделает все, чтобы защитить себя, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

"У меня сложилось впечатление, что ЦАХАЛ хорошо подготовлен к любому возможному сценарию. Мы продолжаем действовать, чтобы помешать иранскому военному присутствию в нашем регионе. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить себя, и я предлагаю "Хезболлах" принять этот простой факт во внимание. Израиль готов к любому сценарию", - приводит канцелярия заявление премьер-министра, которое он сделал после утренней оценки безопасности северных районов на следующий день после "военного инцидента" на границе.

Израильская армия в понедельник заявила, что израильские военные предотвратили попытку проникновения "террористов" на свою территорию, данных о пострадавших с израильской стороны нет.

"Вчерашняя операция была важна, она предотвратила вторжение на нашу территорию. Все, что происходит сейчас, является результатом попытки закрепиться в военном плане в нашем регионе со стороны Ирана и его сателлитов в Ливане. Насрулла (лидер "Хезболлах" - ред.) служит этим иранским интересам за счет ливанского государства", - сказал Нетаньяху утром во вторник.