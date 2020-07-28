В Совфеде ожидают, что ГП осенью расскажет о проверке в Норильске

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генпрокуратура осенью может ответить на обращение Совфеда о проведении проверки причин аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске , сказал РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас

Спикер СФ Валентина Матвиенко во вторник направила обращение палаты Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку и установить виновных в аварии в Норильске.

На вопрос корреспондента агентства, когда может последовать ответ Генпрокуратуры, сенатор ответил: "Осенью".

"Думаю, по обращению Совфеда предстоит серьезная работа органов прокуратуры", - сказал Клишас.

Он также напомнил, что комитетам СФ поручено провести выездное заседание в Норильске.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.