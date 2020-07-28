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В Совфеде ожидают, что ГП осенью расскажет о проверке в Норильске
Генпрокуратура осенью может ответить на обращение Совфеда о проведении проверки причин аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске, сказал РИА Новости во... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:46
разлив дизельного топлива в норильске
игорь краснов
андрей клишас
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, игорь краснов, андрей клишас, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, норильск, происшествия

В Совфеде ожидают, что ГП осенью расскажет о проверке в Норильске

13:46 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генпрокуратура осенью может ответить на обращение Совфеда о проведении проверки причин аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске, сказал РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Спикер СФ Валентина Матвиенко во вторник направила обращение палаты Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку и установить виновных в аварии в Норильске.
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27 июля, 11:54
Под Норильском началась перекачка водно-топливной смеси по трубопроводу
На вопрос корреспондента агентства, когда может последовать ответ Генпрокуратуры, сенатор ответил: "Осенью".
"Думаю, по обращению Совфеда предстоит серьезная работа органов прокуратуры", - сказал Клишас.
Он также напомнил, что комитетам СФ поручено провести выездное заседание в Норильске.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИгорь КрасновАндрей КлишасВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФНорильскПроисшествия
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