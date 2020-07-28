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Горсовет Норильска утвердил и.о. главы города Тимофеева
Горсовет Норильска принял отставку мэра Рината Ахметчина и утвердил исполняющим обязанности главы города его заместителя Николая Тимофеева, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:45
следственный комитет россии (ск рф)
александр усс
норильск
политика
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), александр усс, норильск, политика

Горсовет Норильска утвердил и.о. главы города Тимофеева

13:45 28.07.2020
130
© РИА Новости / Александр Кряжев Норильск
Норильск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Норильск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Горсовет Норильска принял отставку мэра Рината Ахметчина и утвердил исполняющим обязанности главы города его заместителя Николая Тимофеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ахметчин 20 июля сообщил о своей отставке. Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
20 июля, 15:05
Мэр Норильска объяснил свою отставку
"Горсовет Норильска принял отставку Рината Ахметчина и назначил Николая Тимофеева исполняющим полномочия главы", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе мэрии добавили, что за досрочное прекращение полномочий Ахметчина единогласно проголосовали 26 человек, так же как и за назначение Тимофеева.
Ранее Ахметчин заявлял, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.
Николай Тимофеев
24 июля, 16:20
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