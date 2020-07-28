Горсовет Норильска утвердил и.о. главы города Тимофеева

КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Горсовет Норильска принял отставку мэра Рината Ахметчина и утвердил исполняющим обязанности главы города его заместителя Николая Тимофеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ахметчин 20 июля сообщил о своей отставке. Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.
20 июля, 15:05Мэр Норильска объяснил свою отставку
"Горсовет Норильска принял отставку Рината Ахметчина и назначил Николая Тимофеева исполняющим полномочия главы", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе мэрии добавили, что за досрочное прекращение полномочий Ахметчина единогласно проголосовали 26 человек, так же как и за назначение Тимофеева.
Ранее Ахметчин заявлял, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.
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