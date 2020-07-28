Горсовет Норильска утвердил и.о. главы города Тимофеева

Ахметчин 20 июля сообщил о своей отставке. Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.

В пресс-службе мэрии добавили, что за досрочное прекращение полномочий Ахметчина единогласно проголосовали 26 человек, так же как и за назначение Тимофеева.