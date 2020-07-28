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Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, с чем может быть связан отток валютных вкладов в России. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:44
артем деев
россия
экономика
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60
артем деев, россия, экономика

Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России

13:44 28.07.2020
11893
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, с чем может быть связан отток валютных вкладов в России.
По его словам, одной из причин стало снятие режима самоизоляции и необходимость снять средства с депозитов, чтобы восполнить сокращение доходов. Другим вариантом может быть желание людей приобрести недвижимость в ипотеку по очень низким ставкам.
"Третье — это ожидание девальвации рубля. Исторически накануне августа россияне снимают больше средств с депозитов" – отметил Деев в комментарии "Известиям".
Также он добавил, что отток средств частично связан с туристическим сезоном, а также с низкими ставками по вкладам, которые не компенсируют размер инфляции.
Как ранее сообщал РБК, клиенты семи из 11 системно значимых банков в июне забрали с депозитов в иностранной валюте 602,4 миллиона долларов, что почти на сто миллионов больше, чем отток из семи системно значимых кредитных организаций в мае.
Американские доллары
6 июля, 04:31
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