Российские кинотеатры откроются десятью премьерными фильмами

"Мы все сделали ставку на новое кино. Могу сказать, что на этой неделе выйдет десять новых фильмов, среди них есть и комедии, и драмы, и ужастики, и, в принципе, есть картины на любой вкус. Мы открываем также фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival в киноцентре "Октябрь", конечно же, с ограничениями, которые требуются, но, тем не менее, это событие, на которое уже все билеты распроданы, что дает нам надежду на то, что все-таки для кинотеатрального бизнеса будущее не столь печально", - рассказала она на пресс-конференции журналистам во вторник.