https://ria.ru/20200728/1575042647.html
Российские кинотеатры откроются десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов, среди которых комедии, драмы, ужасы, выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров, заявила президент сети... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:42
2020-07-28T18:59
культура
культура
россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Десять премьерных фильмов, среди которых комедии, драмы, ужасы, выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров, заявила президент сети кинотеатров "Каро
" Ольга Зинякова
.
"Мы все сделали ставку на новое кино. Могу сказать, что на этой неделе выйдет десять новых фильмов, среди них есть и комедии, и драмы, и ужастики, и, в принципе, есть картины на любой вкус. Мы открываем также фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival в киноцентре "Октябрь", конечно же, с ограничениями, которые требуются, но, тем не менее, это событие, на которое уже все билеты распроданы, что дает нам надежду на то, что все-таки для кинотеатрального бизнеса будущее не столь печально", - рассказала она на пресс-конференции журналистам во вторник.
Она также отметила, что сеть планирует открыть с 1 августа 90% московских площадок, несмотря на то, что с некоторыми из них пока идут переговоры.
"Восемь месяцев кинотеатры генерят колоссальные убытки, потому что, если объективно, первая половина августа, может быть, даже сентябрь не принесут достаточного объема контента, чтобы мы вышли в какие-то положительные цифры. То есть 8,5 из 12 месяцев - жесточайшие минусы. Нам важно, как мы будем заканчивать этот год и как сложится 2021 год для всей киноотрасли, потому что в 2021 году мы будем отдавать долги 2020 года", - заключила она.