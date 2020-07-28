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Путин оценил важность термоядерного реактора ИТЭР
Эксплуатация международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР как уникального источника энергии будет способствовать решению задач устойчивого... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:42
итэр
алексей лихачев
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итэр, алексей лихачев, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, южная корея, япония, сша, в мире

Путин оценил важность термоядерного реактора ИТЭР

13:42 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эксплуатация международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР как уникального источника энергии будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышению качества жизни миллионов людей, заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам прошедшей во Франции во вторник церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.
Текст приветствия в режиме видеоконференции зачитал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Строительство термоядерного реактора ИТЭР
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"Сегодня проект ИТЭР вступает в решающий этап своей реализации. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, удалось сохранить бесперебойные темпы работ", - отметил российский лидер.
"Это позволяет рассчитывать, что цели проекта будут достигнуты в намеченные сроки и уже в обозримой перспективе мы получим уникальный по своей мощности и безопасности источник энергии, эксплуатация которого, несомненно, будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышения качества жизни миллионов людей", - добавил Путин.
Строительство международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Архивное фото
11 сентября 2017, 19:06Ядерные технологии
Глава Росатома назвал преимущества термоядерного проекта ИТЭР
Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.
В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран - в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
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ИТЭРАлексей ЛихачевЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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