Путин оценил важность термоядерного реактора ИТЭР

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эксплуатация международного экспериментального термоядерного реактора Эксплуатация международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР как уникального источника энергии будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышению качества жизни миллионов людей, заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам прошедшей во Франции во вторник церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.

Алексей Лихачев. Текст приветствия в режиме видеоконференции зачитал генеральный директор госкорпорации " Росатом

"Сегодня проект ИТЭР вступает в решающий этап своей реализации. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, удалось сохранить бесперебойные темпы работ", - отметил российский лидер.

"Это позволяет рассчитывать, что цели проекта будут достигнуты в намеченные сроки и уже в обозримой перспективе мы получим уникальный по своей мощности и безопасности источник энергии, эксплуатация которого, несомненно, будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышения качества жизни миллионов людей", - добавил Путин.

Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.