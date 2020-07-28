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Эксперт объяснила, зачем покупать страховку для путешествий по России
Страховой полис для путешествия по России дополнит уже имеющийся у каждого россиянина полис ОМС — он покроет те риски, которые не предусматривает обязательное... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:54
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм

Эксперт объяснила, зачем покупать страховку для путешествий по России

13:54 28.07.2020
195
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающая на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Страховой полис для путешествия по России дополнит уже имеющийся у каждого россиянина полис ОМС — он покроет те риски, которые не предусматривает обязательное медстрахование, но с которыми может столкнуться каждый турист, рассказала РИА Новости член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.
Так, например, туристический полис может включать расходы на медико-транспортные услуги, визит частного врача в отель, купленные по назначению врача лекарства, поездку до медучреждения и обратно.
"Иногда происходит так, что туристы хотят вызвать врача на дом, однако, находясь в путешествии, вызов участкового врача на дом или отель по полису ОМС не предусмотрен", - напоминает Алчеева. Вдобавок, в высокий сезон из-за большого числа отдыхающих записаться на прием в государственное медучреждение может быть непросто. Дополнительная страховка покроет визит в частную клинику.
Если путешественник попадет в больницу по полису ОМС, и ему понадобится визит близкого родственника, страховщик может оплатить билеты и размещение для него, однако здесь надо обратить внимание на лимит страховой суммы по полису. Также страховщик может взять на себя расходы по перевозке домой детей заболевшего и выслать сопровождение. С обычным полисом такие проблемы решать придется самому, отмечает эксперт.
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Некоторые полисы покрывают ситуации, когда отпуск пришлось резко прервать и вернуться домой, либо если поездку пришлось отложить из-за экстренной госпитализации. Тогда путешественнику компенсируют стоимость новых билетов, а лечение будет идти за счет ОМС. Также стоит учитывать, что полис обязательного медстрахования не предусматривает посмертную репатриацию.
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"По нашему мнению и опыту, страховые случаи могут возникнуть на любых направлениях отдыха, даже на, казалось бы, безобидном пляжном или городском отдыхе", — отметила Алчеева. Повышенные риски, конечно, связаны с занятиями экстремальными видами спорта. Для покрытия лечения травм в таком отпуске также есть специальные полисы.
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