Эксперт объяснила, зачем покупать страховку для путешествий по России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Страховой полис для путешествия по России дополнит уже имеющийся у каждого россиянина полис ОМС — он покроет те риски, которые не предусматривает обязательное медстрахование, но с которыми может столкнуться каждый турист, рассказала РИА Новости член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

Так, например, туристический полис может включать расходы на медико-транспортные услуги, визит частного врача в отель, купленные по назначению врача лекарства, поездку до медучреждения и обратно.

"Иногда происходит так, что туристы хотят вызвать врача на дом, однако, находясь в путешествии, вызов участкового врача на дом или отель по полису ОМС не предусмотрен", - напоминает Алчеева. Вдобавок, в высокий сезон из-за большого числа отдыхающих записаться на прием в государственное медучреждение может быть непросто. Дополнительная страховка покроет визит в частную клинику.

Если путешественник попадет в больницу по полису ОМС, и ему понадобится визит близкого родственника, страховщик может оплатить билеты и размещение для него, однако здесь надо обратить внимание на лимит страховой суммы по полису. Также страховщик может взять на себя расходы по перевозке домой детей заболевшего и выслать сопровождение. С обычным полисом такие проблемы решать придется самому, отмечает эксперт.

Некоторые полисы покрывают ситуации, когда отпуск пришлось резко прервать и вернуться домой, либо если поездку пришлось отложить из-за экстренной госпитализации. Тогда путешественнику компенсируют стоимость новых билетов, а лечение будет идти за счет ОМС. Также стоит учитывать, что полис обязательного медстрахования не предусматривает посмертную репатриацию.