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Плавучий университет прибыл в район исследований в Баренцевом море
Плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ - научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в запланированный район исследований в акватории Баренцева... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:41
баренцево море
земля - риа наука
арктика
мгу имени м. в. ломоносова
юнеско
калининград
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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баренцево море, земля - риа наука, арктика, мгу имени м. в. ломоносова, юнеско, калининград

Плавучий университет прибыл в район исследований в Баренцевом море

13:41 28.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНаучно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов"
Научно-исследовательское судно Академик Николай Страхов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ - научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в запланированный район исследований в акватории Баренцева моря, где геологи будут изучать перспективы нефтегазоносности в районе, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Ранее Минобрнауки сообщало, что 18 июля российские ученые и более 20 студентов из МГУ и других российских вузов при поддержке Минобрнауки России выходят в экспедицию из Калининграда в северо-западный сектор Баренцева моря на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов".
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"Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в запланированный район исследований в акватории Баренцева моря между Землей Франца Иосифа и Новой Землей. Геологи МГУ будут изучать перспективы нефтегазоносности в этом районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время перехода из Калининграда использовалось участниками для подготовки лабораторий, рабочих мест, тренировок, настройки и тестирования оборудования, а также обучения студентов. Каждый день для участников экспедиции проводились лекции в рамках морских геологических, геофизических, геохимических, инженерных, биологических тематик, формируя основу комплексных знаний у студентов различных специальностей.
Добавляется, что для отбора фоновых образцов отложений геологическая команда выполнила пробоотбор при помощи гравитационной трубы. Добавляется, что вес трубы с утяжелителями и грунтом - более 700 килограмм. Поднятые образцы керна передают для детального исследования в лаборатории органической геохимии, микробиологии, седиментологии, гидрогеологии и инженерной геологии. Студенты документируют керн, измеряют гидрогеологические и инженерные показатели, углеводородный и неуглеводородный состав газов, выполняют отбор образцов для последующих детальных исследований в лабораториях институтов.
"На первом полигоне исследований проводился комплекс геофизических изысканий, и уже 28 июля, по результатам первичной информации, будут выбраны точки для детального геологического опробования. Ждем первых открытий!" – рассказал начальник экспедиции, доцент геологического факультета МГУ, руководитель Плавучего Университета ЮНЕСКО-МГУ Григорий Ахманов, слова которого приводятся в сообщении.
На борту научно-исследовательского судна студенты и преподаватели геологического факультета МГУ занимаются экспедиционным работам в рамках проекта TTR-19 "Обучение-через-исследования" на арктическом шельфе. Целью экспедиции является изучение ледниковых отложений в пределах северо-восточной части Баренцева моря, определение аномальных концентраций флюидов и органического вещества в донных осадках, изучение геоморфологического строения морского дна, развитие геолого-геофизических и геохимических методов поисков залежей углеводородов на шельфе и подготовка молодых специалистов морских направлений для освоения Арктики.
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