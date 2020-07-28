Плавучий университет прибыл в район исследований в Баренцевом море

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ - научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в запланированный район исследований в акватории Плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ - научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в запланированный район исследований в акватории Баренцева моря , где геологи будут изучать перспективы нефтегазоносности в районе, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Ранее Минобрнауки сообщало, что 18 июля российские ученые и более 20 студентов из МГУ и других российских вузов при поддержке Минобрнауки России выходят в экспедицию из Калининграда в северо-западный сектор Баренцева моря на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов".

"Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в запланированный район исследований в акватории Баренцева моря между Землей Франца Иосифа и Новой Землей. Геологи МГУ будут изучать перспективы нефтегазоносности в этом районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время перехода из Калининграда использовалось участниками для подготовки лабораторий, рабочих мест, тренировок, настройки и тестирования оборудования, а также обучения студентов. Каждый день для участников экспедиции проводились лекции в рамках морских геологических, геофизических, геохимических, инженерных, биологических тематик, формируя основу комплексных знаний у студентов различных специальностей.

Добавляется, что для отбора фоновых образцов отложений геологическая команда выполнила пробоотбор при помощи гравитационной трубы. Добавляется, что вес трубы с утяжелителями и грунтом - более 700 килограмм. Поднятые образцы керна передают для детального исследования в лаборатории органической геохимии, микробиологии, седиментологии, гидрогеологии и инженерной геологии. Студенты документируют керн, измеряют гидрогеологические и инженерные показатели, углеводородный и неуглеводородный состав газов, выполняют отбор образцов для последующих детальных исследований в лабораториях институтов.

"На первом полигоне исследований проводился комплекс геофизических изысканий, и уже 28 июля, по результатам первичной информации, будут выбраны точки для детального геологического опробования. Ждем первых открытий!" – рассказал начальник экспедиции, доцент геологического факультета МГУ, руководитель Плавучего Университета ЮНЕСКО-МГУ Григорий Ахманов, слова которого приводятся в сообщении.