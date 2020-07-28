https://ria.ru/20200728/1575042204.html
В результате ЧП на бывшем арсенале в Башкирии пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман, местным жителям угрозы нет, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:39
2020-07-28T17:36
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
УФА, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман, местным жителям угрозы нет, сообщили РИА Новости в администрации Иглинского района.
"При детонировании боеприпасов на территории бывшего военного склада пострадали 4 человека. Территория бывшего арсенала охраняется, там постоянно патрулируют охранники, гражданам туда вход запрещен. Взрыв произошел внутри бывшего арсенала, и никакой опасности для жителей поселка Урман нет", - сказал агентству представитель администрации Иглинского района.
По данным мэрии, при взрыве пострадали четыре сотрудника АО "Форпост Балтики Плюс" - подрядчика министерства обороны РФ, который утилизирует взрывоопасные предметы.
В центральной районной больнице Иглинского района РИА Новости рассказали, что пострадавших увезли в больницы Уфы
. "На место выезжали бригады скорой помощи нашей больницы, их направили в травматологию уфимской больницы №13 и в ожоговое отделение больницы №18 Уфы", - пояснили агентству в районной больнице.
Это не первое ЧП на территории воинской части у поселка Урман Иглинского района Башкирии
. В июне 2015 года на складе произошел пожар. Загорелась сухая трава вблизи склада, затем огонь перекинулся на склад, последовали взрывы. Причиной пожара на территории воинской части стало неосторожное обращение с порохом при утилизации, которую проводила организация "Вторметалл". В результате 2 680 человек из 1050 домов поселка были эвакуированы.