В результате ЧП на бывшем арсенале в Башкирии пострадали четыре человека

Последствия взрывов в воинской части в Башкирии. Архивное фото

Последствия взрывов в воинской части в Башкирии

УФА, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман, местным жителям угрозы нет, сообщили РИА Новости в администрации Иглинского района.

"При детонировании боеприпасов на территории бывшего военного склада пострадали 4 человека. Территория бывшего арсенала охраняется, там постоянно патрулируют охранники, гражданам туда вход запрещен. Взрыв произошел внутри бывшего арсенала, и никакой опасности для жителей поселка Урман нет", - сказал агентству представитель администрации Иглинского района.

По данным мэрии, при взрыве пострадали четыре сотрудника АО "Форпост Балтики Плюс" - подрядчика министерства обороны РФ, который утилизирует взрывоопасные предметы.

В центральной районной больнице Иглинского района РИА Новости рассказали, что пострадавших увезли в больницы Уфы . "На место выезжали бригады скорой помощи нашей больницы, их направили в травматологию уфимской больницы №13 и в ожоговое отделение больницы №18 Уфы", - пояснили агентству в районной больнице.