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В результате ЧП на бывшем арсенале в Башкирии пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман, местным жителям угрозы нет, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:36
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В результате ЧП на бывшем арсенале в Башкирии пострадали четыре человека

13:39 28.07.2020 (обновлено: 17:36 28.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиля СалиховаПоследствия взрывов в воинской части в Башкирии
Последствия взрывов в воинской части в Башкирии
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Последствия взрывов в воинской части в Башкирии. Архивное фото
УФА, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман, местным жителям угрозы нет, сообщили РИА Новости в администрации Иглинского района.
"При детонировании боеприпасов на территории бывшего военного склада пострадали 4 человека. Территория бывшего арсенала охраняется, там постоянно патрулируют охранники, гражданам туда вход запрещен. Взрыв произошел внутри бывшего арсенала, и никакой опасности для жителей поселка Урман нет", - сказал агентству представитель администрации Иглинского района.
По данным мэрии, при взрыве пострадали четыре сотрудника АО "Форпост Балтики Плюс" - подрядчика министерства обороны РФ, который утилизирует взрывоопасные предметы.
В центральной районной больнице Иглинского района РИА Новости рассказали, что пострадавших увезли в больницы Уфы. "На место выезжали бригады скорой помощи нашей больницы, их направили в травматологию уфимской больницы №13 и в ожоговое отделение больницы №18 Уфы", - пояснили агентству в районной больнице.
Это не первое ЧП на территории воинской части у поселка Урман Иглинского района Башкирии. В июне 2015 года на складе произошел пожар. Загорелась сухая трава вблизи склада, затем огонь перекинулся на склад, последовали взрывы. Причиной пожара на территории воинской части стало неосторожное обращение с порохом при утилизации, которую проводила организация "Вторметалл". В результате 2 680 человек из 1050 домов поселка были эвакуированы.
Сотрудник полиции
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Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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