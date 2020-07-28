В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 56 тысяч, скончались еще более тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 56 336 новых случаев заражения и 1 076 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 54 953 и 470 соответственно.

Согласно информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч.

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, заразились 16 495 309 человек, скончались 654 327 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.