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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 56 тысяч, скончались еще более тысячи человек, сообщает РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:38
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

13:38 28.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 56 тысяч, скончались еще более тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 56 336 новых случаев заражения и 1 076 летальных исходов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 54 953 и 470 соответственно.
Согласно информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч.
Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, заразились 16 495 309 человек, скончались 654 327 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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