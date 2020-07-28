В Перми прокурор опротестовал приговор подростку, устроившему ДТП

ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура опротестовала приговор несовершеннолетнему, насмерть сбившему девушку на перекрестке в Прокуратура опротестовала приговор несовершеннолетнему, насмерть сбившему девушку на перекрестке в Перми , сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде города.

"Приговор по делу о ДТП в законную силу не вступил. Прокурор направил апелляционное представление на приговор", - сообщили в суде.

Ранее Индустриальный районный суд Перми приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, признав его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в начале мая 17-летний молодой человек на внедорожнике Lexus на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.