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В Перми прокурор опротестовал приговор подростку, устроившему ДТП
Прокуратура опротестовала приговор несовершеннолетнему, насмерть сбившему девушку на перекрестке в Перми, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:37
пермь
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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60
пермь, происшествия

В Перми прокурор опротестовал приговор подростку, устроившему ДТП

13:37 28.07.2020
1756
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура опротестовала приговор несовершеннолетнему, насмерть сбившему девушку на перекрестке в Перми, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде города.
"Приговор по делу о ДТП в законную силу не вступил. Прокурор направил апелляционное представление на приговор", - сообщили в суде.
Молоток в зале судебных заседаний
21 июля, 12:42
Устроивший смертельное ДТП в Перми подросток получил условный срок
Ранее Индустриальный районный суд Перми приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, признав его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Установлено, что в начале мая 17-летний молодой человек на внедорожнике Lexus на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.
Некоторые СМИ писали, что водитель после ДТП не стал вызывать скорую помощь, а позвонил своим знакомым, которые приехали на место аварии, а также, что семья юноши относится к влиятельной части азербайджанской диаспоры.
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