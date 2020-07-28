Мишустин рассказал об администрировании приобретенных онлайн товаров

"Министерством финансов совместно с Федеральной таможенной службой подготовлен проект концепции администрирования товаров, перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли", - заявил Мишустин во вторник на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.

Он отметил, что этот проект предполагает выделение такой продукции в отдельную категорию, а также создание института оператора, который будет обладать правами на совершение таможенных операций. Премьер предложил подробно обсудить все эти моменты в ходе нынешней встречи.