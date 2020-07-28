https://ria.ru/20200728/1575041859.html
Мишустин рассказал об администрировании приобретенных онлайн товаров
Минфин и ФТС России подготовили проект концепции администрирования приобретенных через интернет товаров, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:35
2020-07-28T13:35
михаил мишустин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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https://ria.ru/20200728/1575041675.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575040099_0:72:3085:1807_1400x0_80_0_0_508b04c45f0ddddc6abaf2e23333a17c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика