Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575041859.html
Мишустин рассказал об администрировании приобретенных онлайн товаров
Минфин и ФТС России подготовили проект концепции администрирования приобретенных через интернет товаров, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:35
михаил мишустин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575040099_0:72:3085:1807_1400x0_80_0_0_508b04c45f0ddddc6abaf2e23333a17c.jpg
https://ria.ru/20200728/1575041675.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575040099_0:72:3085:1807_1400x0_80_0_0_508b04c45f0ddddc6abaf2e23333a17c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575040099_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_88b43b2496ef46a9d58c296868a0456b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575040099_538:0:2586:2048_1400x0_80_0_0_617ea5482fd61408fd2ccb23b49eef3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Мишустин рассказал об администрировании приобретенных онлайн товаров

13:35 28.07.2020
138
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минфин и ФТС России подготовили проект концепции администрирования приобретенных через интернет товаров, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Министерством финансов совместно с Федеральной таможенной службой подготовлен проект концепции администрирования товаров, перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли", - заявил Мишустин во вторник на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.
Он отметил, что этот проект предполагает выделение такой продукции в отдельную категорию, а также создание института оператора, который будет обладать правами на совершение таможенных операций. Премьер предложил подробно обсудить все эти моменты в ходе нынешней встречи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Вчера, 13:34
Мишустин оценил роль таможенных складов в трансграничной онлайн-торговле
000001
Обсудить 0
Михаил МишустинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Мишустин оценил роль таможенных складов в трансграничной онлайн-торговле
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Мишустин оценил ситуацию с механизмом трансграничной электронной торговли
Здание Центрального банка РФ
Центробанк оценил сроки восстановления российской экономики
Индивидуальный пошив мужского костюма
Турецкая компания построит текстильную фабрику в Солнечногорске
Вертолет санавиации
"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
"Ростех" нарастил выручку от продаж наукоемкой продукции
Надпись Вклады в отделении банка
Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России
Кибербезопасность
Эксперт рассказал о кибератаках против российских компаний в 2020 году
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Аксаков прокомментировал идею об ограничении снятия вкладов в кризис
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов рассказал о тратах россиян на зарубежных интернет-площадках
Виктор Евтухов
Минпромторг внес в правительство стратегию развития торговли до 2025 года
Дмитрий Медведев
Медведев предложил создать группу для продвижения российских инициатив
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Решетников сменил Орешкина на посту председателя совета ЦСР
Здание Центрального банка РФ
ЦБ подготовил предложения по ситуации с отрицательными ценами на нефть
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Мишустин поручил доработать концепцию по трансграничной онлайн-торговле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния