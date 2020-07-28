Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200728/1575041841.html
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист, куда вошли 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимбабве. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:44
культура
маргарет этвуд
новости культуры
букеровская премия
великобритания
ирландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152147/39/1521473902_66:0:3189:1757_1400x0_80_0_0_d9d8b3214d99b9ca67378db7a80ab788.jpg
https://ria.ru/20191015/1559789837.html
великобритания
ирландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152147/39/1521473902_66:0:3189:1757_1400x0_80_0_0_d9d8b3214d99b9ca67378db7a80ab788.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152147/39/1521473902_0:0:2747:2060_1400x0_80_0_0_1401f5995f90ea64b15b995edb605a3e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152147/39/1521473902_0:0:2061:2060_1400x0_80_0_0_2b793c8087fa80d5e63a796bdd4eb1eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарет этвуд, новости культуры, букеровская премия, великобритания, ирландия

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

15:38 28.07.2020 (обновлено: 15:44 28.07.2020)
229
© AP Photo / Lefteris Pitarakis/ Kevin Frayer /Canadian Press/ Kirsty WigglesworthБританка Хилари Мэнтел, канадец Майкл Ондатже, в разное время ставшие лауреатами Букеровский премии
Британка Хилари Мэнтел, канадец Майкл Ондатже, в разное время ставшие лауреатами Букеровский премии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis/ Kevin Frayer /Canadian Press/ Kirsty Wigglesworth
Британка Хилари Мэнтел, канадец Майкл Ондатже, в разное время ставшие лауреатами Букеровский премии
ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист, куда вошли 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимбабве.
В число номинантов на соискание премии вошли американцы Дайан Кук, Авни Доши, Кайли Рид, Брэндон Тэйлор, Энн Тайлер и Си Пэм Чжан, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга. Великобританию представляют двукратная обладательница Букера Хилари Мэнтэл, а также Габриэл Краузе и Софи Уорд, ирландско-американский автор Колум Маккэнн, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте и шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.
Таким образом, в обнародованном списке преобладают женщины и представители США.
Шорт-лист премии будет объявлен 15 сентября. Победитель будет назван в ноябре, точная дата пока не определена.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В прошлом году их было двое: канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.
Финалисты премии получают по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также издаются специальным тиражом. Денежное вознаграждение победителя — 50 тысяч фунтов.
Писательница Маргарет Этвуд
15 октября 2019, 00:04Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
100003
КультураМаргарет ЭтвудНовости культурыБукеровская премияВеликобританияИрландия
Рекомендуем
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Суд оштрафовал автора фейка о взрыве Золотого моста во Владивостоке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области сняли запрет на посещение храмов
Грипп
Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке свиного гриппа в Москве
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Машина скорой помощи
Минздрав Омской области объяснил очереди из скорых у больниц
Демонстранты в центре Бейрута
Премьер Ливана прокомментировал вердикт трибунала в Гааге по делу Харири
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев опроверг утверждения об избиении его охраной активиста
Автобус
В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Китайский зонд отправил совместный снимок Земли и Луны
Режиссер Лоренцо Вигас со статуэткой Золотого льва за фильм Извне
Организаторы объявили программу 77-го Венецианского кинофестиваля
Коронавирус COVID-19
В Минздраве оценили данные о влиянии диабета на течение COVID-19
Певец Филипп Киркоров
Спорткомплекс в Дзержинске подал иск к Киркорову
Деревня Башиир в иракской провинции Киркук
В Ираке предотвратили попытку террористов проникнуть в страну
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Решетников сменил Орешкина на посту председателя совета ЦСР
Врио главы Чувашии Олег Николаев
В Чувашии перешли ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния