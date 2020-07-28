Объявлен лонг-лист Букеровской премии

ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Оргкомитет Букеровской премии Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист, куда вошли 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимбабве.

В число номинантов на соискание премии вошли американцы Дайан Кук, Авни Доши, Кайли Рид, Брэндон Тэйлор, Энн Тайлер и Си Пэм Чжан, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга. Великобританию представляют двукратная обладательница Букера Хилари Мэнтэл, а также Габриэл Краузе и Софи Уорд, ирландско-американский автор Колум Маккэнн, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте и шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.

Таким образом, в обнародованном списке преобладают женщины и представители США.

Шорт-лист премии будет объявлен 15 сентября. Победитель будет назван в ноябре, точная дата пока не определена.

Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В прошлом году их было двое: канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.