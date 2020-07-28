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Ядерные технологии
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Путин поблагодарил Макрона за помощь по проекту ИТЭР
Президент России Владимир Путин выразил особую признательность своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону за неоценимую помощь со стороны Франции в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:36
ядерные технологии
россия
эммануэль макрон
итэр
алексей лихачев
евросоюз
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владимир путин
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россия, эммануэль макрон, итэр, алексей лихачев, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, франция, южная корея, япония, сша, в мире

Путин поблагодарил Макрона за помощь по проекту ИТЭР

13:34 28.07.2020 (обновлено: 13:36 28.07.2020)
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© Фото : ITERСтроительство термоядерного реактора ИТЭР
Строительство термоядерного реактора ИТЭР
© Фото : ITER
Строительство термоядерного реактора ИТЭР. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил особую признательность своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону за неоценимую помощь со стороны Франции в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.
Во вторник во Франции прошла торжественная церемония по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора ИТЭР. Приветствие российского лидера участникам церемонии зачитал в режиме видеоконференции генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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"Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет трудится над проектом ИТЭР. Особая признательность - президенту Франции Эммануэлю Макрону как лидеру страны-хозяйки проекта, предоставляющей площадку для реактора и оказывающей неоценимую помощь в его сооружении", - отметил Путин в приветствии. Он пожелал участникам проекта новых успехов и всего самого доброго.
Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.
В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран - в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
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6 августа 2018, 12:19РИА Наука
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Ядерные технологииРоссияЭммануэль МакронИТЭРАлексей ЛихачевЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинФранцияЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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