Путин поблагодарил Макрона за помощь по проекту ИТЭР

"Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет трудится над проектом ИТЭР. Особая признательность - президенту Франции Эммануэлю Макрону как лидеру страны-хозяйки проекта, предоставляющей площадку для реактора и оказывающей неоценимую помощь в его сооружении", - отметил Путин в приветствии. Он пожелал участникам проекта новых успехов и всего самого доброго.