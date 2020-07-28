Путин поблагодарил Макрона за помощь по проекту ИТЭР

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил особую признательность своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону за неоценимую помощь со стороны Франции в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.
Во вторник во Франции прошла торжественная церемония по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора ИТЭР. Приветствие российского лидера участникам церемонии зачитал в режиме видеоконференции генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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"Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет трудится над проектом ИТЭР. Особая признательность - президенту Франции Эммануэлю Макрону как лидеру страны-хозяйки проекта, предоставляющей площадку для реактора и оказывающей неоценимую помощь в его сооружении", - отметил Путин в приветствии. Он пожелал участникам проекта новых успехов и всего самого доброго.
Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.
В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран - в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
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