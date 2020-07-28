https://ria.ru/20200728/1575041675.html
Мишустин оценил роль таможенных складов в трансграничной онлайн-торговле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился провести эксперимент с участием "Почты России" по использованию таможенных складов для более быстрой доставки... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:34
2020-07-28T13:34
максим акимов
михаил мишустин
почта россии
экономика
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https://ria.ru/20200728/1575041158.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим акимов, михаил мишустин, почта россии, экономика