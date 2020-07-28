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Мишустин оценил роль таможенных складов в трансграничной онлайн-торговле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился провести эксперимент с участием "Почты России" по использованию таможенных складов для более быстрой доставки... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:34
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353
60
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максим акимов, михаил мишустин, почта россии, экономика

Мишустин оценил роль таможенных складов в трансграничной онлайн-торговле

13:34 28.07.2020
86
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился провести эксперимент с участием "Почты России" по использованию таможенных складов для более быстрой доставки товаров трансграничной онлайн-торговли.
"Действительно, использование таможенных складов может серьезно активизировать трансграничную онлайн-торговлю, если все сделать грамотно, расширить участие России в глобальных цепочках. Надо очень внимательно посмотреть на различные возможности, взвесить все за и против для более точной оценки. Абсолютно согласен, надо провести эксперимент с участием "Почты России" и регулярно докладывайте о том, как он продвигается", - сказал он на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли, комментируя выступление главы "Почты России" Максима Акимова.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
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