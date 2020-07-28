Житель Подмосковья отравился в собственной нарколаборатории

Правоохранители выяснили, что мужчина отравился при приготовлении наркотиков. Дома у него нашли тканевый костюм для малярных работ, канистры и куски ткани с резким химическим запахом. В принадлежащем мужчине гараже нашли несколько бытовых респираторов, канистры с неизвестной жидкостью, металлические банки с бутылками с темной жидкостью, а также различные стеклянные колбы, в двух из которых было вещество бурого цвета.