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Житель Подмосковья отравился в собственной нарколаборатории
Полицейские накрыли нарколабораторию после того, как в Тучковскую больницу в Подмосковье был госпитализирован мужчина с отравлением парами неизвестного газа,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:32
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

Житель Подмосковья отравился в собственной нарколаборатории

13:32 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полицейские накрыли нарколабораторию после того, как в Тучковскую больницу в Подмосковье был госпитализирован мужчина с отравлением парами неизвестного газа, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по области Татьяна Петрова.
Правоохранители выяснили, что мужчина отравился при приготовлении наркотиков. Дома у него нашли тканевый костюм для малярных работ, канистры и куски ткани с резким химическим запахом. В принадлежащем мужчине гараже нашли несколько бытовых респираторов, канистры с неизвестной жидкостью, металлические банки с бутылками с темной жидкостью, а также различные стеклянные колбы, в двух из которых было вещество бурого цвета.
Полиция
13 июля, 10:40
Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново
Установлено, что изъятое вещество является наркотиком мефедроном общей массой 189 граммов.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических средств"), - рассказала Петрова.
Мужчина заключен под стражу.
Полицейский
26 июня, 11:39
МВД зафиксировало рост производства синтетических наркотиков в России
1250001
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
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