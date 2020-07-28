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Президент Украины ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в страну... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:31
владимир зеленский
китай
украина
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РИА Новости
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владимир зеленский, китай, украина, в мире

Президент Украины ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

13:31 28.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в страну с туристической целью, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.
В ведомстве отметили, что указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
Согласно документу, на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию для граждан КНР, которые посещают страну с туристической целью, если срок их пребывания на Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
19 сентября 2019, 10:01
Глава Эстонии заявила, что безвизовый режим для граждан Украины сохранится
0120014
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Владимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
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