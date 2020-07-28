Президент Украины ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию для граждан КНР, которые посещают страну с туристической целью, если срок их пребывания на Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней. Указ вступает в силу со дня его опубликования.