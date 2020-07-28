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Мишустин оценил ситуацию с механизмом трансграничной электронной торговли
Механизм трансграничной электронной торговли должен быть понятным и с четкими правилами регулирования, нужно поддержать ее развитие, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:30
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353
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михаил мишустин, экономика

Мишустин оценил ситуацию с механизмом трансграничной электронной торговли

13:30 28.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Механизм трансграничной электронной торговли должен быть понятным и с четкими правилами регулирования, нужно поддержать ее развитие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Должен быть понятный механизм с четкими правилами работы и регулирования, необходимо найти сбалансированное решение по условиям работы российских и зарубежных онлайн-площадок, улучшить сервис и скорость доставки товаров", — сказал Мишустин на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.
Премьер отметил, что в первом полугодии этого года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть — сказалось снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личного потребления, а также распространение коронавируса, вызвавшее ограничение международного авиасообщения.
"Наша задача — поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить нашим гражданам возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира", — добавил Мишустин.
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