https://ria.ru/20200728/1575041320.html
Мишустин оценил ситуацию с механизмом трансграничной электронной торговли
Механизм трансграничной электронной торговли должен быть понятным и с четкими правилами регулирования, нужно поддержать ее развитие, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:30
2020-07-28T13:30
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Механизм трансграничной электронной торговли должен быть понятным и с четкими правилами регулирования, нужно поддержать ее развитие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Должен быть понятный механизм с четкими правилами работы и регулирования, необходимо найти сбалансированное решение по условиям работы российских и зарубежных онлайн-площадок, улучшить сервис и скорость доставки товаров", — сказал Мишустин на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.
Премьер отметил, что в первом полугодии этого года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть — сказалось снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личного потребления, а также распространение коронавируса, вызвавшее ограничение международного авиасообщения.
"Наша задача — поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить нашим гражданам возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира", — добавил Мишустин.