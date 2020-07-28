Мишустин оценил ситуацию с механизмом трансграничной электронной торговли

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Механизм трансграничной электронной торговли должен быть понятным и с четкими правилами регулирования, нужно поддержать ее развитие, заявил премьер-министр РФ Механизм трансграничной электронной торговли должен быть понятным и с четкими правилами регулирования, нужно поддержать ее развитие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Должен быть понятный механизм с четкими правилами работы и регулирования, необходимо найти сбалансированное решение по условиям работы российских и зарубежных онлайн-площадок, улучшить сервис и скорость доставки товаров", — сказал Мишустин на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.

Премьер отметил, что в первом полугодии этого года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть — сказалось снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личного потребления, а также распространение коронавируса, вызвавшее ограничение международного авиасообщения.