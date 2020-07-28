Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575041185.html
В Германии задержали предполагаемых членов ИГ* ливанского происхождения
Мужчина и женщина, имеющие ливанское и немецкое гражданство, задержаны на северо-западе ФРГ, они подозреваются в членстве и поддержке террористической... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:28
генпрокуратура фрг
исламское государство
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:259:3179:2047_1400x0_80_0_0_1e9a4c2711cbaf5cbf50d923c2f6293f.jpg
https://ria.ru/20200716/1574415347.html
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:259:3179:2047_1400x0_80_0_0_1e9a4c2711cbaf5cbf50d923c2f6293f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_248:0:2977:2047_1400x0_80_0_0_5cb6cc01972d50cb59a71dc339aaad1f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_589:0:2636:2047_1400x0_80_0_0_67df8741441f44f5891fe9bbe84341ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генпрокуратура фрг, исламское государство, германия, в мире

В Германии задержали предполагаемых членов ИГ* ливанского происхождения

13:28 28.07.2020
557
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина, имеющие ливанское и немецкое гражданство, задержаны на северо-западе ФРГ, они подозреваются в членстве и поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), сообщила во вторник пресс-службы генпрокуратуры Германии.
Квартиры задержанных были обысканы, обыск прошел также в доме еще одного предполагаемого участника группировки.
Задержанная женщина "подозревается в членстве в иностранной террористической группировке ИГ*, а также в грубом нарушении обязанностей по опеке и воспитанию лиц младше 16 лет и создании угрозы физическому и психическому развитию этих лиц", говорится в пресс-релизе генпрокуратуры ФРГ. Задержанный мужчина "подозревается в поддержке ИГ* по шести эпизодам, нарушении закона о внешней экономической деятельности".
По данным следствия, в 2015 году подозреваемая в сопровождении четырех несовершеннолетних детей выехала в Сирию, чтобы присоединиться к ранее покинувшему Германию и воевавшему на стороне ИГ* мужу. Она присоединилась к террористической группировке, прошла специальный религиозный курс в лагере боевиков. Она воспитывала детей "в радикально-исламистском духе ИГ*", таким образом детям был нанесен "значительный ущерб в психическом и физическом развитии", сообщает генпрокуратура. В 2018 году подозреваемая и ее пятеро детей вернулись в Германию.
Военнослужащие иракской армии
16 июля, 03:07
Иракская разведка ликвидировала высокопоставленного боевика ИГ*
Подозреваемый является братом супруга задержанной женщины, находился в контакте с семьей брата, оказывал им финансовую и логистическую поддержку не только из родственных, но и из идейных убеждений, сообщает генпрокуратура. Сообщается, что подозреваемый организовал выезд жены брата и племянников в Сирию в 2015 году, передавал через знакомых для нужд ИГ* в Сирии мобильные телефоны, планшеты, наличные средства, а также создал аккаунты в WhatsApp и Telegram для брата в САР, посредством которых велась вербовка новых членов группировки.
Задержанные предстанут во вторник перед судом, который вынесет решение о мере пресечения, сообщили в генпрокуратуре.
* Террористическая организация, запрещена в России
410000
Обсудить 0
Генпрокуратура ФРГИсламское государствоГерманияВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Мишустин поручил доработать концепцию по трансграничной онлайн-торговле
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Турецкая артиллерия обстреляла поселения на севере Алеппо, сообщили СМИ
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху оценил готовность израильской армии
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 47 тысяч
Здание Центрального банка РФ
ЦБ подготовил предложения по ситуации с отрицательными ценами на нефть
Марсоход Rosalind Franklin ЕКА и Роскосмоса проведет бурение на 2 метра ниже поверхности Марса в поисках признаков жизни
Ученый считает, что под поверхностью Марса существует жизнь
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Президент Украины ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая
Осло
Спецпредставитель США Халилзад посетил Осло
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
В Ливии при стрельбе погибли два мигранта
Сотрудник полиции
Житель Подмосковья отравился в собственной нарколаборатории
Мины на борту корабля Iran Ajr
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
Автомобиль украинской полиции
Главу Херсонского облсовета будут судить по делу Гандзюк
Автомобиль Прокуратуры России
В Перми прокурор опротестовал приговор подростку, устроившему ДТП
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния