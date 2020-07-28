В Германии задержали предполагаемых членов ИГ* ливанского происхождения

БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина, имеющие ливанское и немецкое гражданство, задержаны на северо-западе ФРГ, они подозреваются в членстве и поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), сообщила во вторник пресс-службы генпрокуратуры Германии.
Квартиры задержанных были обысканы, обыск прошел также в доме еще одного предполагаемого участника группировки.
Задержанная женщина "подозревается в членстве в иностранной террористической группировке ИГ*, а также в грубом нарушении обязанностей по опеке и воспитанию лиц младше 16 лет и создании угрозы физическому и психическому развитию этих лиц", говорится в пресс-релизе генпрокуратуры ФРГ. Задержанный мужчина "подозревается в поддержке ИГ* по шести эпизодам, нарушении закона о внешней экономической деятельности".
По данным следствия, в 2015 году подозреваемая в сопровождении четырех несовершеннолетних детей выехала в Сирию, чтобы присоединиться к ранее покинувшему Германию и воевавшему на стороне ИГ* мужу. Она присоединилась к террористической группировке, прошла специальный религиозный курс в лагере боевиков. Она воспитывала детей "в радикально-исламистском духе ИГ*", таким образом детям был нанесен "значительный ущерб в психическом и физическом развитии", сообщает генпрокуратура. В 2018 году подозреваемая и ее пятеро детей вернулись в Германию.
Подозреваемый является братом супруга задержанной женщины, находился в контакте с семьей брата, оказывал им финансовую и логистическую поддержку не только из родственных, но и из идейных убеждений, сообщает генпрокуратура. Сообщается, что подозреваемый организовал выезд жены брата и племянников в Сирию в 2015 году, передавал через знакомых для нужд ИГ* в Сирии мобильные телефоны, планшеты, наличные средства, а также создал аккаунты в WhatsApp и Telegram для брата в САР, посредством которых велась вербовка новых членов группировки.
Задержанные предстанут во вторник перед судом, который вынесет решение о мере пресечения, сообщили в генпрокуратуре.
* Террористическая организация, запрещена в России