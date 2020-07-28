В Германии задержали предполагаемых членов ИГ* ливанского происхождения

Подозреваемый является братом супруга задержанной женщины, находился в контакте с семьей брата, оказывал им финансовую и логистическую поддержку не только из родственных, но и из идейных убеждений, сообщает генпрокуратура. Сообщается, что подозреваемый организовал выезд жены брата и племянников в Сирию в 2015 году, передавал через знакомых для нужд ИГ* в Сирии мобильные телефоны, планшеты, наличные средства, а также создал аккаунты в WhatsApp и Telegram для брата в САР, посредством которых велась вербовка новых членов группировки.